‘Detenidos cinco hombres acusados de violar a una mujer en Benidorm’. ‘Un hombre mata a su hijo, hiere de gravedad a su mujer y luego se suicida en Teruel’. ‘Una menor se cuelga del tendedero de su casa para evitar que su padre abuse sexualmente de ella’. ‘Detenido en Vitoria un hombre por intento de agresión sexual a una mujer’. Estos titulares se corresponden con cuatro crímenes diferentes relacionados con la violencia machista que tuvieron lugar en menos de 24 horas. El pasado miércoles quedó marcado así como una nueva jornada negra que apuntala un verano de cifras récord.

Si agosto empezó de forma dramática, julio se cerró con unos datos demoledores. El asesinato de María Josefa Santos a manos de su pareja el pasado miércoles elevó a nueve la cifra de mujeres asesinadas por la violencia machista en julio. Piedad, Monika, Elena, María del Carmen, Rita, Eva, Maruchi y María Josefa eran los nombres de las nueve víctimas, los segundos peores datos registrados durante el mismo periodo en los últimos 17 años. Una cifra sólo superada en 2010 y 2015, cuando se registraron oficialmente 10 crímenes por violencia machista.

27 menores se han quedado huérfanos en lo que va de año y un total de 258 desde que se tienen registros

A ellas, además, habría que sumar la muerte de Cristian, el pequeño de 10 años que fue asesinado por su padre durante un régimen de visitas en Murcia. Este menor es última víctima de la violencia vicaria —cuyo principal objetivo es infligir el mayor daño a las madres— que desde 2013, año en el que se empiezan a tener registros oficiales, ya se ha cobrado la vida de 30 menores.

Estos datos, en términos generales, volvieron a situar a julio como el mes más golpeado por la violencia de género; desde el año 2003 fueron asesinadas 104 mujeres durante el séptimo mes del año.

El balance fue también nefasto hasta mitad de 2019: 38 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 14 más que en el conjunto de 2018, según los datos del Ministerio de Igualdad. A estos números habría que sumar un caso aún en investigación, además de los 27 menores que se han quedado huérfanos en lo que va de año y los 258 desde que se tienen registros.

Todas estas cifras engrosan la triste estadística oficial: hasta la fecha 1.013 mujeres han sido asesinadas en nuestro país desde que existen registros oficiales.

Violaciones múltiples



Las cifras también baten récords en violaciones. Julio fue también el mes con más casos de agresiones sexuales múltiples. Sólo en ese mes, Geoviolencia Sexual —un proyecto de Feminicidio.net que recopila extraoficialmente los casos de agresiones sexuales múltiples desde 2016— registró nueve casos. El último fue la violación múltiple a una mujer de 18 años en Bilbao, presuntamente perpetrada por un grupo de seis hombres de entre 18 y 36 años de edad, y de los cuales sólo dos se encuentran detenidos.

Pero hay más: el pasado 7 de agosto la Guardia Civil detuvo en Benidorm a cinco hombres de entre 18 y 19 años como presuntos autores de una agresión sexual y otro delito de abuso a dos mujeres. El juez decretó prisión provisional para tres de ellos y dejó a dos en libertad sin medidas cautelares.

Hasta ese momento, la estadística oficial había registrado 42 agresiones sexuales múltiples en lo que iba de año. Son cifras alarmantes si se tiene en cuenta que desde 2016 hasta el pasado 2 de agosto se habían documentado 134 agresiones sexuales.

El negacionismo de las instituciones



Estos datos vuelven a poner el foco en el debate político y en el negacionismo de la violencia machista en el seno de las instituciones. La formación ultraderechista Vox, por ejemplo, ha amenazado repetidamente a PP y Ciudadanos con romper el pacto en Andalucía si estos no cumplen sus condiciones, entre las cuales se encuentra abolir las leyes contra esta lacra. Además, su postura es de sobra conocida a través de sus múltiples intervenciones y redes sociales.

El partido liderado por Santiago Abascal no duda en tensar sus relaciones con la derecha. Desde Vox recalcan que no seguirán apoyando ese pacto si no se eliminan, entre otros puntos, las partidas presupuestarias destinadas a la lucha contra la violencia machista.

Las amenazas de Vox para un pacto en Andalucía pusieron en tela de juicio las cesiones de PP y Cs en materia de género

Sin embargo, el PP y Ciudadanos reclaman estas partidas como necesarias. “Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer es una obligación”, aseguraba Albert Rivera justo antes de firmar el acuerdo de Gobierno en Andalucía. Sus palabras fueron secundadas desde la dirección nacional del Partido Popular: “No vamos a renunciar a la protección de las mujeres”, manifestó.

Finalmente, el acuerdo incluyó un apartado específico en materia de igualdad y violencia machista, pero con cesiones al planteamiento del partido de extrema derecha para que se ampliase "el ámbito de la palabra violencia" y no se ciñese solamente a la mujer.

La izquierda criticó este pacto, y arremetió con dureza contra Vox y sus peticiones. Desde Podemos acusaron a la formación ultraderechista de plantear unas medidas con una “clara expresión del carácter misógino y antimujeres”; el PSOE afeó que se utilizase a las mujeres víctimas de violencia machista como "moneda de cambio".



La polémica campaña de la Junta



El debate se reabrió recientemente con una nueva campaña lanzada por la Junta de Andalucia para luchar contra la violencia de género, y que levantó ampollas entre organizaciones feministas y formaciones políticas.

PSOE y Podemos acusan al Gobierno Andaluz de plegarse ante las exigencias de Vox

Desde la oposición acusaron al Gobierno Andaluz de plegarse finalmente ante las exigencias de Vox. Podemos y PSOE denunciaron que la campaña “banalizaba” una cruenta realidad, que pretendían esconder detrás del retrato de mujeres de anuncio y que respondía a la "influencia" de la ultraderecha.

A esta queja se sumaron organizaciones feministas, que denunciaban que el foco se ponía sobre las mujeres y no sobre los maltratadores, una vez más.

Preocupación desde el Gobierno central



La realidad de las estadísticas ha obligado al Gobierno central, cuando cumple 100 días en funciones, a mostrar su preocupación. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de igualdad, Carmen Calvo, expresó su “indignación y dolor” ante los últimos sucesos.

Calvo denunció una "quiebra en la firmeza" y un debilitamiento de la lucha contra la violencia machista ante el cuestionamiento de esta lacra desde partidos como Vox, y urgió en la necesidad de una respuesta conjunta entre Gobierno y autonomías: "Tenemos que ser unánimes, firmes", aseguró.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se apuntó el tanto a través de su cuenta personal de Twitter, en donde expresó su condena a una realidad invisibilizada que, sólo en julio, se cobró la vida de una mujer cada tres días.