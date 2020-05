Bueno, otro lunes y seguimos confinados. Ahora ya saliendo un poco, pero separándonos mucho del resto de la gente

Yo ya intentaba no cruzarme con el 99.99% de la humanidad antes de esta movida. — Him (@rauldolm) May 2, 2020

El tiempo va pasando, pero cuesta acostumbrarse...

–¿Cuánta siesta he dormido?

–Estamos en la Fase 3.

–Hostias. — George Kaplan (@GeorgeKplan) May 3, 2020

Más aún con todo lo que vemos cada día. Parece que vivimos en una comedia o en un relato distópico de ciencia ficción

Con ustedes, el Ministro de justicia y Viceprimer ministro de Bélgica, Mr. Bean. pic.twitter.com/MGhybxV11n — Quique Peinado (@quiquepeinado) May 2, 2020

La perra soy yo y la voz es mi conciencia. pic.twitter.com/UKvbDI1zAv — La vecina rubia (@lavecinarubia) May 2, 2020

¡YA ESTÁ AQUÍ EL APOCALIPSIS ZOMBIE! pic.twitter.com/aBIlTox3xd — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) May 3, 2020

Esta mañana una señora mayor, Paquita, al reportero del programa de bulos Ana Rosa: "¡No me pongas tanto esto (micrófono) tan pegao!". Y le dice: "No se preocupe. Que no pasa nada". pic.twitter.com/69AHov10EX — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) May 4, 2020

te quiero mucho gatito astronauta pic.twitter.com/XnPp515q5I — gatitos gorditos (@GorditosGatitos) May 3, 2020

Cuando le pides a tu ex la clave de Netflix. pic.twitter.com/qAVx0a6DZP — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) May 3, 2020

Este finde hemos vivido un momento verdaderamente dramático, con Fernando Simón tosiendo por una almendra

"Me he comido una almendra justo antes de empezar" NO PUEDO MÁS JAJAJJAJAJAJAJA pic.twitter.com/pRsSq8YWP6 — alvaro (@alvarobarrioss) May 2, 2020

Fernando Simón Vs. La almendra asesina ▶???????? pic.twitter.com/HhzVRqqT2A — El_TylerDurden ???? (@El_TylerDurden) May 3, 2020

Muy acertada la traducción del lenguaje de signos mientras Fernando Simón casi se ahoga con una almendra. pic.twitter.com/QtpyXBLg28 — Pepenberg (@PepeBokeron) May 2, 2020

Ni la Almendra mata a Fernando Simón, ni Fernando Simón mata a la almendra. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. pic.twitter.com/TDbbtocHSc — I’ve been blocked too (@Nataliastasio) May 3, 2020

¡Maldita almendra! Deja en paz a nuestro Fernando Simón...

Mira almendra de los cojones como vuelvas a molestar a mi Fernando Simón NO LO CUENTAS me oyes fruto seco de mierda pic.twitter.com/aVZ2tinskL — Alex nosequé (@AlexDiazCcl) May 2, 2020

Ya lo que nos faltaba, que le pasara algo a este hombre

Tendría cojones que después de todo lo que ha pasado se nos muriese Pablo Simón en directo atragantado por una almendra. — El Peláez (@ElPelez2) May 2, 2020

┏┓

┃┃╱╲ in

┃╱╱╲╲ this

╱╱╭╮╲╲ house

▔▏┗┛▕▔ we

╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲

LOVE AND SUPPORT

FERNAND0 SIMÓN

╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲

▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔ — Olalá de fua (@olaladefua) May 4, 2020

Pero vamos por partes, este fin de semana comenzó la desescalada. La gente ya puede salir a correr y a pasear en determinadas franjas horarias.

Saliendo del confinamiento para correr. pic.twitter.com/dbVgkKR9y2 — Nydia con ene (@nyconene) April 30, 2020

Si no subes una foto en la calle no cuenta como paseo. — Ruffles (@TraedRuffles) May 2, 2020

Salir, correr, el rollo de siempre,

meterme en mis mallas, esquivar a la gente... — Kim Jong-un (@norcoreano) May 3, 2020

Nunca había visto y oído a tantas personas tan contentas después de que les mandaran a paseo. — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) May 2, 2020

Ancianos y niños en unas horas, y el resto en otras

Las calles entre las 19 y las 20 horas.

Los Simpson ya lo predijeron. pic.twitter.com/u82tRdcbe7 — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) April 30, 2020

Se ha visto bastante gente, la verdad. Algunos directamente para echarles del planeta

Me da vergüenza ajena leer esto. https://t.co/eXbLs8uv3q — La vecina rubia (@lavecinarubia) May 3, 2020

Donde de verdad se vio gente este puente fue en IFEMA. La Comunidad de Madrid organizó un acto por el cierre del hospital que se montó allí, que parecía el Festimad...

Magníficas las nuevas cámaras de fotos: sacan a una multitud que obviamente mantiene dos metros de separación como si estuvieran todos juntos. pic.twitter.com/MubI66WB7o — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) May 1, 2020

Sí, así es. Los de la cantinela del 8-M, montaron un pollo que estaba hasta la bandera de gente, donde la distancia de seguridad ni estaba ni se la esperaba

Madre las feminazis en IFEMA... ???? pic.twitter.com/RAkHGhTmyt — Protestona ???? (@protestona1) May 1, 2020

IFEMA. A 2 metros de ti. pic.twitter.com/5v1UCB6PmU — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) May 1, 2020

A Ayuso y a Casado incluso se les vio repartiendo comida en un Food Truck... Este país es un circo de tres pistas

Por cada bocata de calamares con bebida, bandera de España con crespón negro. Tienes que comprar los tickets donde la UCI. pic.twitter.com/gVIrF25TrI — gerardo tecé (@gerardotc) May 1, 2020

Y esto no sé ni como comentarlo. pic.twitter.com/E4WuEP9Ko0 — Stéphane M. Grueso (@fanetin) May 1, 2020

No me ha quedado claro, ¿en qué franja horaria pueden los políticos ir a hacerse fotos propagandísticas donde les salga de los cojones? pic.twitter.com/4BzJqO7tZa — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 1, 2020

Mira que lo vimos venir, eh...

"La pizza le gusta a los niños y la cocaína a algunos adultos y eso no quiere decir que haya que dársela"

https://t.co/PuB1Ka0Rnk — Tremending (@Tremending) April 30, 2020

Y la realidad superó a la ficción, una vez más. pic.twitter.com/PB4q0GteXF — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) May 1, 2020

Al ver las imágenes, la gente flipó, y ¿sabéis cómo intentaron salir del paso? Efectivamente, diciendo que era culpa de Podemos... El sentido de la vergüenza lo pierdes cuando te dan el carnet de afiliado al PP

—Oye, no hay huevos de invitar a centenares de personas al mitin de Ifema y luego decir que la culpa de las aglomeraciones es de otros...

—¿Que no?, sujetame los antipsicóticos — Doña Merkel (En Magalluf) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) May 1, 2020

Dice el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que la culpa de las aglomeraciones en el acto de clausura del hospital de IFEMA que organizó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso la tuvo Podemos. Las imágenes lo dejan "jarto" claro... pic.twitter.com/G8PdwO5Uau — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) May 2, 2020

Este lunes las cosas no han mejorado en la oposición de nuestro país sino todo lo contrario. Ahora Pablo Casado rechaza apoyar la prórroga del estado de alarma. ¿Cómo te quedas?

No al Estado de Alarma.

O como diría M. Rajoy:

'Cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político'. — Javier Durán (@tortondo) May 4, 2020

Que dice Casado que ya no hace falta el estado de alarma, que estamos todos curados, que no ha muerto nadie, que el Covid no existe y que todo es un sueño de Resines. — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) May 4, 2020

¡Que ya no hay virus! pic.twitter.com/P3J8suCeKv — Javier Durán (@tortondo) May 4, 2020

Alguien me puede explicar cuál es el puto problema de mantener durante otros 15 días activado el Estado de Alarma? — García Domínguez (@jg_dominguez) May 3, 2020

Casado debería hacer una especie de acto solemne, así como la firma de un acuerdo con cámaras, flases y youtubers en la que, DE CARA A TODO EL MUNDO, suscriba que no va a apoyar el mantenimiento del "estado de alarma". Si quiere que se una Abascal. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) May 4, 2020

Los autores del gran éxito "Gobierno asesino", presentan: "Ya me he cansado del estado de alarma, así que ya no lo apoyo, jeje". — gerardo tecé (@gerardotc) May 4, 2020

Vender el coche para comprar gasolina todavía tiene un pase si lo comparas con cargarse a Sáenz de Santamaría para poner a Casado. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) May 4, 2020

Asegura que no es necesaria para la desescalada

Casado dice que no apoya el estado de alarma por que no tiene sentido,

Crespones y corbatas negras, banderas a media asta, ir a un baño y a misa a llorar para la foto y visitar borregos tiene mucho sentido. — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) May 4, 2020

La restricción de movilidad necesita paraguas del #EstadoAlarma. Si ningún jurista me corrige, no vale Albert Rivera, el Gobierno, sin él, sólo puede emitir recomendaciones. El PP recupera espíritu Aznar y su libertad de beber cuanto vino quiera para coger su coche.Irresponsables — Marco A. Guerrero (@MarcoA_GM) May 4, 2020

A lo mejor Pablo Casado también tiene un máster en epidemiología y estáis hablando por hablar, rojos de los cojones. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) May 4, 2020

Cada día más cerca de la ultraderecha

El distanciamiento social es un conjunto de medidas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa. pic.twitter.com/Srb1XPb6xk — Javier Durán (@tortondo) May 4, 2020



Tendrá que explicar bien a la gente lo que significa que deje de haber estado de alarma...

No tengo dudas de que muchos van a pedir el desconfinamiento pero sin dejar de percibir las ayudas. — Yeyo de Bote ???? (@yeyodebote) May 4, 2020

Ahora que las cifras demuestran que las medidas tomadas funcionan, y cuando aún no hay vacuna ni nada, en el PP apuestan por finiquitarla... ¿Qué esperan que pase? Porque, de verdad, es evidente lo que pasará

120 muertos tras dias, se activa el Estado de alarma. Casado: EL GOBIERNO LLEGO TARDE! 164 muertos en 1dia Casado: EL ESTADO DE ALARMA YA NO TIENE SENTIDO! El virus no sé, pero la oligofrenia... imparable — Jörch (@JordiBert) May 4, 2020

Un día el Gobierno es un irresponsable por no tomar medidas a tiempo y al día siguiente lo es por no parar esas medidas.

ULTIMA HORA: Fuentes de Genova 13 filtran una imagen en exclusiva del tablero de mando del PP utilizado en exclusiva durante la crisis. pic.twitter.com/LPRFbKjMED — Xabibenputa (@Xabibenputa) May 4, 2020

-El Gobierno actuó tarde!

-Puede ser, pero ya está en marcha el Estado de Alarma.

-Nos tienen secuestrados!

-Bueno, pues empecemos con la desescalada, a ver si así...

-Se hunde la economía!

-Por eso lo de abrir los...

-50.000 MILLONES DE MUERTOS POR CULPA DE PEDRO SÁNCHEZ!!! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 4, 2020

Para ellos esto no es la mayor crisis sanitaria de la historia reciente, es una campaña electoral. ¿Tenéis dudas? Este fin de semana García Egea decía que España tiene un plan B que se llama Pablo Casado. Los mítines ya están, sólo les faltan los carteles

El Plan B del partido de Bárcenas, la sede en B, la caja B, los sobresueldos en B, las cuentas en B y las campañas pagadas en B... es Pablo Casado.. La verdad es que tiene todo el sentido del Mundo.. https://t.co/zAZR7BsDXq — SayonaraVoX (@Sayo_cab75) May 4, 2020

Lo de Casado y los suyos es de juzgado de guardia...

Durante esta crisis solo ha estorbado, ha salido de gira cuando estabas en casa encerrado, ha intentado impedir que se tomarán medidas y ahora quiere acabar de golpe con todo. Casado y el PP quieren que caiga el gobierno poniendo en riesgo nuestra salud. Impresentables. https://t.co/ngFE7FoST3 — Juan Pretel (@JuanPretel) May 4, 2020

Si esto lo hubiera gestionado la derecha no hay duda: a estas alturas ya nos hubiéramos extinguido...

Algunos dijeron a posteriori que el 8M tenía que haberse prohibido; había 7 muertos diarios. Ahora los mismos exigen el fin del estado de alarma y todo el mundo a la calle; con 164 fallecidos al día y todo lo que sabemos. Con esa gestión tan racional ya habría 100.000 muertos. — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) May 4, 2020

¿Sabéis lo que ha propuesto Casado como alternativa al estado de alarma? Pues poneos a la cola, porque no lo sabe nadie.

Si Pablo Casado no quiere prorrogar el Estado de Alarma, siempre puede proponer alguna alternativa. Las banderas a media asta y las corbatas negras no cuentan. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 4, 2020

Estamos locos! Urge que el líder del PP explique cuál es su alternativa a la prórroga del Estado de Alarma.Y cuál su responsabilidad si vota en contra y hay un repunte del virus. Han muerto 25.000 personas, miles de familias rotas. No se puede jugar con la salud de un país. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) May 4, 2020

Si no superan la pandemia liberalizando suelo, YO YA NO SÉ. — ???????????????????????? (@Arezno) May 4, 2020

El PP propone una desescalada como Dios manda: Fase uno: corbatas negras. Pase dos: banderas a media asta. Fase tres: poner crespones a las banderas. Fase cuatro: vestir de luto. Fase cinco: agacharse delante de Pablo Casado. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) May 4, 2020

Porque si sólo hubiésemos puesto en marcha las medidas propuestas por el PP en esta crisis, a estas alturas el pangolín sería el presidente del Gobierno

Creo que el Gobierno debería tender la mano al PP y que este aportara a su comité de expertos: Rivera, San Francisco, el primo de Rajoy, Negre, Soto,... para encontrar una solución consensuada a la prórroga del Estado De Alarma. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) May 4, 2020

Ideas del PP para luchar contra el coronavirus: promocionar el turismo, corbatas negras, lanzar bulos racistas sobre el Ramadán, banderas a media asta, repartir bocadillos de calamares, que Casado pase revista a los bomberos de Madrid y votar no al estado de alarma. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 4, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"

-Episodio siete: "La Policía parando coches para preguntar de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas"

-Episodio ocho: "Si Vox hubiera gestionado la crisis del coronavirus tendríamos de presidente al pangolín"

-Episodio nueve: "A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar. Lo mismo en el Marca no han dicho nada"

-Episodio diez: "La renta mínima es injusta porque la pagamos todos los españoles, no como el Castor o las autopistas, que lo pagaron chinos y japoneses"

-Episodio once: "–¡Te escribo porque el Gobierno me está silenciando! –Enciende el micrófono de la videollamada –Ah, vale"

-Episodio doce: "Se controlará que los runners sean auténticos. Habrá que llevar el certificado de divorcio encima"

-Episodio trece: "La pizza le gusta a los niños y la cocaína a algunos adultos y eso no quiere decir que haya que dársela"