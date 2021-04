Iglesias advierte de que no compartirá debates electorales con Vox si no condena las amenazas de muerte que ha recibido

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que su formación se plantea no compartir "espacios" con Vox, incluidos los debates electorales, si la formación de ultraderecha no condena las amenazas de muerte que el jueves recibieron Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. En una entrevista en La hora de la 1, el líder de la formación morada ha conocido las palabras de la candidata de Vox a las elecciones autonómicas, Rocío Monasterio, que ha dudado de que Iglesias, Gámez y Marlaska recibieran misivas con graves amenazas de muerte que contenían balas de un fusil de asalto. El líder de Podemos, que no conocía las declaraciones de Monasterio, ha considerado "gravísima" esta respuesta y ha avanzado que su formación no compartirá espacios con Vox si no rectifican. Más información aquí.