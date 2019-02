El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha asegurado que Francisco González, su antecesor en el cargo, se siente "muy tranquilo" a pesar de las acusaciones sobre un supuesto espionaje en los años 2004 y 2005 a través de la sociedad del comisario José Manuel Villarejo, ya que "desconocía completamente" estas irregularidades.

"He hablado con él y lo que me transmite es que tiene la conciencia muy tranquila. Me dice que no sabía nada de las irregularidades que salen en las noticias", ha asegurado el actual presidente del banco azul con ocasión de la presentación de los resultados anuales de la entidad, que obtuvo un beneficio neto de 5.324 millones de euros en 2018, un 51,3% más.

La presunta trama de escuchas ordenadas por el banco se habría realizado entre 2004 y 2005 en el marco de un frustrado asalto al accionariado del banco por parte de la constructora Sacyr. En aquella época el presidente de BBVA era Francisco González, que el pasado diciembre cedió el cargo a Torres Vila aunque ocupa desde entonces la presidencia de honor.



A pesar de la insistencia de los periodistas durante la rueda de prensa por arrojar luz sobre el caso Villarejo-BBVA, Torres ha mantenido su posición y se ha remitido de forma repetida a la declaración oficial publicada a primera hora de la mañana en la que pide esperar a avances de la "profunda y exhaustiva" investigación, asegurando que actuará con "rigor" sea cual sea el resultado.

El nuevo presidente de BBVA, Carlos Torres, durante la rueda de prensa con motivo de la presentación de los resultados de 2018. EFE/Emilio Naranjo

"En cuanto a la relación de BBVA con el Grupo Cenyt, se ha encargado una investigación profunda y exhaustiva que está siendo realizada por terceros", señala el comunicado del nuevo presidente. "El banco actuará con absoluto rigor y diligencia y, en este sentido, es muy importante que dejemos que la investigación haga su trabajo".

Hace apenas una semana, BBVA decidió dar un paso más en sus trabajos de investigación interna para determinar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de Francisco González con la firma de detectives del encarcelado excomisario de Policía José Manuel Villarejo, para lo que fichó a PwC.

Además de la consultora, que realizará un informe forensic sobre este asunto, BBVA ha contratado al despacho de abogados Uría Menéndez para que trabaje como asesor legal de forma conjunta con el bufete Garrigues, que presta sus servicios jurídicos al banco desde que en junio de 2018 iniciara una valoración externa de la información y documentación recopilada sobre el caso Villarejo.

Además, El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga uno de los sumarios en los que está implicado el excomisario, el llamado caso Tándem, en el que aparecen servicios prestados a través de la empresa Cenyt, vinculada a Villarejo, al BBVA durante la presidencia de Francisco González.

Entre la documentación que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción constan una serie de pinchazos y operaciones de seguimiento que sitúan el inicio de las relaciones entre el BBVA y Cenyt en 2004, cuando Sacyr pretendía tomar el control de la entidad.