El Gobierno vuelve a negociar voto a voto. La pérdida de apoyos del estado de alarma ya es una preocupación para el Ejecutivo, que ha visto cómo ha pasado de aprobar una prórroga con más de 320 votos a favor y ninguno en contra, a superar por poco la mayoría absoluta y a tener a buena parte del hemiciclo en la abstención o en el 'no' en la última votación.

La pérdida de apoyos ha sido consecuencia de importantes movimientos que se han producido entre las prórrogas. Si en un primer momento los de Pedro Sánchez contaban con un colchón importante gracias al apoyo expreso del PP, en la actualidad su apoyo mayoritario viene de Ciudadanos, un hecho que ha afectado a las relaciones del Ejecutivo con las formaciones del denominado bloque de la investidura.

El 'no' de ERC hace unas semanas a prorrogar la alarma abrió la puerta a las formaciones que hasta ese momento habían sostenido las votaciones. Algunos de estos partidos expresan desde hace tiempo su malestar con la gestión territorial de la emergencia sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno, un malestar que va desde el reparto de competencias entre el Ejecutivo y las comunidades hasta la financiación para luchar contra el virus, y que pasa por la información que los de Sánchez dan a las autonomías.

Cuando el PP dejó de apoyar al Gobierno en este sentido, algunos partidos comenzaron a sacar a la luz ese malestar, y sus dudas sobre la rigidez del estado de alarma comenzaron a ser frecuentes. Al 'no' de ERC siguió el paso del 'sí' a la abstención del BNG, y esta semana, una de las formaciones que se han mantenido del lado del Ejecutivo desde la moción de censura, Compromís, también ha retirado su apoyo al Gobierno.

Si los movimientos de estas formaciones eran un aviso, Sánchez ha parecido entenderlo, y en los últimos días ha vuelto a sentarse a las mesas de diálogo y ha pisado el acelerador de las negociaciones para recuperar la estabilidad del estado de alarma, ya que el Ejecutivo lo considera como el instrumento jurídico más seguro para amparar la denominada desescalada.

Desde el principio, incluso cuando apoyaban las prórrogas, la mayoría de estas formaciones han intentado modificar las medidas incluidas en la alarma, y algunas como el PNV han conseguido introducir recientemente importantes reformas (como la posibilidad de celebrar elecciones autonómicas). El apoyo del PP permitía a los de Sánchez pasar la votación sin aceptar reformas, pero la pérdida de apoyos obliga al Ejecutivo a realizar modificaciones, y los partidos han elevado sus propuestas de resolución a la categoría de exigencias o, incluso, ultimátums.

ERC y la mesa de diálogo con Catalunya

Ante esta situación, la primera mirada del Gobierno ha ido a parar a ERC. El portavoz de la formación catalana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado que están "dialogando": "El no al estado e alarma fue un no a la concepción que tiene el Gobierno al estado de alarma, pero hay alternativa", aseguró.

Las exigencias de ERC, y las de la mayoría del resto de partidos, no se limitan exclusivamente a la pandemia, sino que también se incluyen otros ámbitos. Los republicanos catalanes piden tres cosas: que las consejerías autonómicas puedan participar en la toma de decisiones sobre la lucha contra la pandemia ("Sanidad es un ministerio vacío de competencias desde hace años, no tiene sentido que las consejerías sean meras transmisoras de datos", argumentó Rufián); ayudas a la conciliación familiar (sobre todo para que los padres que regresan paulatinamente a sus trabajos no se vean obligados a abandonar a sus hijos); permitir que los ayuntamientos destinen su superávit a la lucha contra la covid-19; y "acotar en el tiempo" la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat para resolver el conflicto político en Catalunya.

El PNV espera el borrador de la prórroga

El PNV es el partido que hasta ahora se ha mantenido en el 'sí' de forma más estable, pero también el que ha logrado modificar el estado de alarma. En la última prórroga los vascos consiguieron que el Ejecutivo diera a los presidentes autonómicos la potestad de implantar las medidas acordadas respecto a la pandemia y que permitiera la celebración de elecciones autonómicas con la alarma vigente.

En el último debate el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, avisó a Sánchez de que fuera preparando la nueva prórroga y puso sobre la mesa alguna propuesta, como la de territorializar el propio estado de alarma para que aquellos territorios con mejores datos epidemiológicos pudieran salir de la excepcionalidad antes, si la evolución continúa siendo asimétrica entre comunidades, como hasta ahora.

Compromis y el "enredo" de la financiación

Compromís ha sido el último partido en sumarse a las peticiones. La formación valenciana dio un ultimátum al Ejecutivo tras unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Pleno del Congreso, en la que instó a Joan Baldoví a no "inventarse" problemas ni "enredar" en las cuestiones sobre financiación autonómica.

El portavoz Compromís en la Cámara anunció que retiraban su apoyo al Ejecutivo, y que solo volverían a plantearse regresar al 'sí' a la prórroga del estado de alarma si los de Sánchez se sentaban a negociar en base a tres exigencias: Un nuevo reparto de los fondos para luchar contra el coronavirus que atienda al peso poblacional, una cogobernanza real y que los territorios "recuperen sus competencias" y que sean las autonomías las que administren el ingreso mínimo vital que tiene pensado aprobar el Ejecutivo con el fin de evitar "duplicidades"

Baldoví ha insistido en que algunas comunidades ya tienen sistemas de rentas de inserción y por eso, "lo más sencillo", es que el Gobierno transfiera los fondos para que los territorios decidan cómo "complementar" sus rentas de inserción: "Que no haya un sistema autonómico por una parte y que ahora el Gobierno implante un sistema paralelo".

Coalición Canaria y las garantías de los ERTE en el turismo

Coalición Canaria no está considerado como un socio del Gobierno, pero ha apoyado las últimas prórrogas. La diputada de la formación en el Congreso, Ana Oramas, cambió su voto de la abstención al 'sí' a última hora en la anterior votación a cambio de un compromiso del Ejecutivo para extender los ERTE de las empresas turísticas canarias hasta que el sector pueda empezar a recuperarse con la llegada de turistas extranjeros.

La condición de Coalición Canaria ahora pasa por ver el borrador de la reforma que contendría esta medida. También el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, afeó en la última votación al Gobierno la falta de "bilateralidad" con los Ejecutivos autonómicos, pero de momento no ha puesto ninguna exigencia concreta sobre la mesa.

Cs normaliza el apoyo a las prórogas, pero no a Sánchez

El socio inesperado del estado de alarma, Ciudadanos, tampoco ha planteado ninguna exigencia concreta de cara a la próxima votación. Los de Inés Arrimadas pidieron fórmulas jurídicas para garantizar la salud de la ciudadanía fuera de un marco de excepción, así como reuniones semanales con Sánchez. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha anunciado que estudia reformas para no tener que recurrir a esta situación de excepción ante próximos rebrotes, y la propia Arrimadas se reunió con el presidente del Gobierno el pasado martes.

Cs se ha mostrado "sorprendido" por la intención del Ejecutivo de pedir un mes de prórroga en la próxima votación, en vez de 15 días, pero no han avanzado su rechazo. Los próximos días son cruciales para ver si el Gobierno recupera un estado de alarma estable y, también, qué estado de alarma es el que finalmente se impondrá.