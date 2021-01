La ultraderecha española se vuelca con Trump ante su polémico final de mandato

La salida de Donald Trump de la Casa Blanca provoca una mezcla de sentimientos en la ultraderecha española, que estos días sigue de cerca el agitado y violento final de mandato del presidente de Estados Unidos. Vox y su "laboratorio de ideas", la Fundación Disenso, son hoy los principales –pero no los únicos– focos de apoyo en España al polémico mandatario americano.

A pocos días de que se produzca la ceremonia de asunción de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, el partido ultraderechista que lidera Santiago Abascal mantiene distintos frentes abiertos para mostrar su devoción por Trump, uno de los políticos que, junto a la ultraderechista francesa Marine LePen, ha figurado entre sus principales referentes internacionales desde su creación.

En ese contexto, Abascal anunciaba esta misma semana el inicio de conversaciones con distintos "líderes políticos internacionales" –no daba ningún nombre en concreto– para impulsar iniciativas a favor de la "libertad de expresión". Lo hacía tras las medidas adoptadas contra la aplicación Parler, utilizada por ultraderechistas para difundir sus mensajes. "Es un tema que interesa a todas las naciones que crean en las libertades y en la soberanía", afirmaba el líder de Vox desde su cuenta en Twitter.

Por su parte, el portavoz de ese partido de extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, señaló este martes en La Hora de la 1 que "el presidente Trump ha sido un gran presidente de EE.UU." que, a su juicio, "ha hecho más por las minorías", "por los trabajadores", "por las personas de color" o, incluso, "por los inmigrantes hispanos".

Espinosa de los Monteros defendió también que Trump libró una "batalla cultural contra la 'progresía' internacional" y que eso es precisamente lo que "le molesta al 99% de los periodistas que hay en España". Cabe recordar que Vox mantiene una lista negra de medios, entre los que figura Público.

La Fundación Disenso, creada por Vox a modo de "laboratorio de ideas" de la ultraderecha, emitió un informe tras las elecciones estadounidenses del pasado 12 de noviembre en el que señala que "el cuestionamiento de las políticas identitarias, prescriptoras de opinión y de lo políticamente correcto, por

parte de Donald Trump no sólo no le ha restado votos, sino que no han sido

un impedimento para sumar más apoyos de las denominadas 'minorías' (hispana y afroamericana), de las personas que son colectivizadas por su orientación sexual o de las mujeres, objeto de victimización y colectivización por parte del feminismo radical y de la ideología género".

El think-tank de Vox argumentaba además que "los resultados electorales del partido demócrata son la constatación de la derrota cultural de su agenda. Ni ha sido aplastante ni supone un nuevo tiempo. Bien al contrario, estará muy limitada por la agenda que ha logrado implantar Donald Trump y que los demócratas no podrán ignorar".

Biden, el "globalista"

Los resultados de las elecciones estadounidenses, las infundadas denuncias de fraude formuladas por Trump y los hechos violentos registrados el pasado 6 de enero en el Capitolio también han encontrado eco en Alerta Digital, un medio ultraderechista que dirige Armando Robles, exjefe de prensa de Jesús Gil en el ayuntamiento de Marbella.

"¡Todos con Trump! El pueblo americano se resiste a entregar el poder al globalista Biden", decía el título del artículo publicado el pasado día 6 de enero junto a una foto del asalto al Capitolio. El propio Robles publicó una carta repleta de halagos a Trump y algunas comparaciones con España: "Sus poderosísimos enemigos, que son también los nuestros, pretenden alterar el curso de la voluntad popular, mayoritariamente conforme con su sobresaliente gestión al frente de Estados Unidos. No le perdonan que usted haya permanecido fiel a los ideales que dan sustento y razón de ser a nuestra identidad colectiva", señaló el ultraderechista malagueño.

"¿Habrá una guerra civil?"

Por su parte, la formación xenófoba Democracia Nacional anunció que hablaría de estos temas en un programa de radio afín a sus ideas. "Hartos de que les roben su país y las elecciones, seguidores de Donald Trump han asaltado el Capitolio norteamericano ¿puede ser el inicio de una revolución americana o ha sido una falsa bandera? ¿Qué puede pasar a partir de ahora en Estados Unidos?¿Habrá una guerra civil? ¿Se marchará Donald Trump?", se preguntaba este grupo.