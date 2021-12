De la catarsis de Zahara al adiós de Almudena Grandes: los grandes hitos de la cultura en 2021

Este año se publicaron los póstumos y amargos Diarios (Anagrama) del fallecido Rafael Chirbes, donde carga contra Pérez Reverte, Muñoz Molina o Roberto Bolaño, aunque la gran polémica literaria de 2021 la protagonizó Carmen Mola. La autora superventas gana el Premio Planeta con La Bestia y resulta que el millón de euros no va a parar a una mujer, sino a tres hombres, quienes se ocultaban bajo ese seudónimo.

La artimaña de Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez —esconderse tras una mujer— fue criticada por el movimiento feminista, harto de que en el pasado las escritoras tuviesen que firmar con un nombre masculino para poder publicar sus obras. Para compensar la afrenta, la reivindicación antipatriarcal que hizo Cristina Fallarás en El evangelio según María Magdalena (Ediciones B), donde desmonta la visión que la Iglesia tenía de ella como prostituta.

Entre las novedades literarias de las que se ha hecho eco Público, Francisco Rodríguez de Gaspar reconstruyó en Otto Skorzeny. El nazi más peligroso en la España de Franco (Almuzara) la acomodada vida en nuestro país del antiguo jefe de los comandos de Hitler. Y en Azucre (Pepitas de Calabaza), el debut en la novela de Bibiana Candia, la escritora y flamante Premio de Periodismo Julio Camba rememoró la epopeya de 1.700 gallegos que se fueron a Cuba huyendo de la miseria y terminaron vendidos como esclavos.

Noemí Casquet publicó Cuerpos y Almas, dos novelas sobre la identidad y el deseo a través de una historia que reivindica la lucha por la liberación de la mujer. Alberto García-Alix presentó la segunda edición ampliada de Moriremos mirando (La Fábrica), recopilación de todos sus textos y excusa perfecta para que hablase de su trabajo, de su vida, de la situación política y de los años ochenta. Y la ilustradora Paula Bonet escribió su primera novela, La anguila (Anagrama), donde denuncia las agresiones que sufrió por parte de tres hombres.

Además, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi ganó el Premio Cervantes. Sally Rooney alimentó su fenómeno con Dónde estás, mundo bello (Literatura Random House). Laura Fernández y Gabriela Wiener se ganaron el favor de la crítica con La señora Potter no es exactamente Santa Claus y con Huaco retrato (Literatura Random House), respectivamente. Y la periodista y gestora cultural Eva Orúe se convirtió en la primera mujer que dirigirá la Feria del Libro de Madrid.

Colombia dinamitó esta edición y su Gobierno fue acusado de censurar a los autores críticos con el presidente, Iván Duque. El malestar provocado se extendió a las librerías, que denunciaron un "lavado de cara" del Ejecutivo del país suramericano y criticaron la presencia en el Retiro del mandatario. Las pequeñas editoriales presentes en la Feria del Libro también se quejaron, si bien el motivo fue otro: su ubicación en el islote central, que mermó sus ingresos.



Películas, series y documentales

Como mejores películas del año, la periodista especializada en cine Begoña Piña elige Otra ronda, de Thomas Vinterberg, que logró el Óscar a la Mejor Película Extranjera; Titane, de Julia Ducournau, segunda mujer en conquistar la Palma de Oro en Cannes tras Jane Campion, quien precisamente ganó este año el León de Plata a la Mejor Dirección en Venecia con El poder del perro; y Quo vadis, Aida?, un estremecedor alegato de la directora Jasmila Zbanic contra la guerra en el que relata el genocidio de Srebrenica.

La cineasta Jasmila Zbanic. — Vercine

Fernando León de Aranoa volvió a la gran pantalla con El buen patrón, protagonizada por Javier Bardem y preseleccionada al Óscar a la Mejor Película Extranjera. Johnny Depp encarnó al fotoperiodista W. Eugene Smith en El fotógrafo de Minamata. Penélope Cruz obtuvo en Venecia la Copa Volpi por su papel en Madres paralelas, la película más política de Pedro Almodóvar, en la que visibiliza la injusticia con las víctimas de la guerra.

La serie que más ha dado que hablar ha sido El juego del calamar, aunque la experta María José Arias considera que ha sido el año de la comedia española, con los estrenos de la dramedia Maricón Perdido, Venga Juan, la última temporada de El vecino, Supernormal y la cancelada Reyes de la noche, que refleja la dura pugna por la audiencia radiofónica de los periodistas deportivos José María García y José Ramón de la Morena.

'El círculo', de de Iván Roiz y Álvaro Priante. — NANOUK FILMS

El documental Cantata de la Guerra Civil, de Alfonso Domingo, recuperó las canciones que sonaban en las trincheras. Palomares. Días de playa y plutonio, de Álvaro Ron, reconstruyó las jornadas que siguieron al accidente nuclear en la costa de Almería. El círculo, de Iván Roiz y Álvaro Priante, desnudó la masculinidad tóxica desde dentro. Y Salir de aquí (Daniel Vidal, Paolo Aguilar, Juan Manuel Ruiz y Alejandro Pérez) emprendió un viaje de ida y vuelta a Rusia a través de la memoria de los niños de la guerra.

Música: de Zahara a C. Tangana

El disco de C. Tangana El madrileño, alabado por la crítica, fue un éxito comercial que obtuvo tres premios en los Grammy Latinos. Su videoclip Ateo, grabado en la catedral de Toledo, provocó la dimisión del deán por permitir el rodaje en el templo. El cantante encadenó una polémica con otra y fue acusado de machista por fotografiarse en la cubierta de una embarcación rodeado de mujeres para promocionar el sencillo Yate.

Zahara lanzó Puta, en el que aborda el acoso escolar y el abuso sexual y psicológico. "Siento que he transformado el maltrato en una obra de arte que me protege", comentaba en estas páginas, donde también han sido entrevistados Marlango, Alaska y Maria Arnal i Marcel Bagés, quienes publicaron Clamor. La musa de la movida registró dos llenos en Las Noches del Botánico y el dúo formado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo celebró sobre las tablas sus quince años en la música.

Además de los trabajos de C. Tangana, Zahara y Maria Arnal i Marcel Bagès, la crítica ha aplaudido los discos Hardcore from the Heart, de Joana Serrat; Seis, de Mon Laferte; Collapsed in Sunbeams, de Arlo Parks; Tremenda, de Rosario La Tremendita; Hilo Negro, de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba; y, entre muchos otros, Chemtrails Over The Country Club, de Lana de Rey, quien este año también publicó Blue Banisters. Pablo Van de Camp ha seleccionado en Carretera y Manta los, a su juicio, quince mejores discos del año.

La nostalgia corrió a cargo de Alexis Morante y de Antonio Cardiel, responsables del documental Héroes: Silencio y Rock & Roll, y de la biografía Héroes de leyenda, respectivamente. Antonio, hermano del bajista de Héroes del Silencio, Joaquín Cardiel, habló con los fundadores de la banda zaragozana, excepto con Enrique Bunbury, quien declinó su participación.

Arte y teatro

En tiempos de pandemia, los museos han tenido que reimaginarse, el Reina Sofía ha ampliado y reordenado su Colección con perspectiva de género (Vasos comunicantes) y el Thyssen-Bornemisza presentó la primera retrospectiva de Georgia O'Keeffe en nuestro país, mientras que la burbuja de los NFT (token no fungible u obra digital única) inflaba el mundo del arte.

Así, una obra de Beeple fue vendida por 69 millones de dólares, el doble del precio por el que fue subastado Diego y yo, de Frida Kahlo, quien desbancaba así a Diego Rivera como la artista más cotizada de América Latina.

Tania Bruguera obtuvo el Premio Velázquez y Dora García, el Premio Nacional de Artes Plásticas. En fotografía, la cubana Alejandra Glez, invitada a PHotoEspaña, desnudó a la mujer para delatar al patriarcado y Emilio Morenatti ganó un Pulitzer por sus retratos del impacto del coronavirus en los ancianos, el primer español que ha logrado el premio en la categoría de reportaje fotográfico.



En teatro destacaron obras como La Panadera, de Sandra Ferrús, sobre una mujer humillada por un vídeo de contenido sexual difundido sin su consentimiento; o Sucia, de Bàrbara Mestanza, sobre el trauma del abuso sexual. También sobresalieron Alfredo Sanzol con El bar que se tragó a todos los españoles y Juan Diego Botto con Una noche sin luna, que mereció el Premio Nacional de Teatro.

Adiós a Almudena Grandes, Verónica Forqué y Pilar Bardem

Comprometida y honesta, Almudena Grandes no llegó a publicar la última novela de sus Episodios de una guerra interminable, el proyecto con el que reivindicaba a la resistencia antifranquista. Su fallecimiento, el pasado noviembre, conmocionó al mundo de la cultura. Premio Nacional de Narrativa en 2018, saltó a la fama con Las edades de Lulú y, con el paso de los años, se embarcó en el rescate de la memoria de los derrotados.

Columnista de El País, defensora del movimiento feminista y vinculada con las causas de la izquierda, sus novelas fueron adaptadas al cine y calaron entre los lectores, conjugando calidad y compromiso. Pese a la triste noticia, la escritora y columnista sigue viva gracias a sus obras y a su legado. Esta primavera, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, Correos le dedicará un sello.

También causó una fuerte impresión la muerte de Verónica Forqué el 13 de diciembre. Galardonada con cuatro Premios Goya, un hito que solo igualó Carmen Maura, saltó a la fama con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, dirigida por Pedro Almodóvar, quien le daría todo el protagonismo en Kika. Actriz, directora y mujer comprometida, trabajó con Fernando Trueba, Manuel Gómez Pereira o Fernando Colomo en películas como Bajarse al moro y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?

Aunque llegaría al gran público gracias a series como Pepa y Pepe o La que se avecina, también hizo y dirigió teatro, como la obra Españolas, Franco ha muerto. La particular interpretación de sus personajes, entre la comedia y el drama, la convirtieron en una actriz singular.

El féretro de la actriz Verónica Forqué, en el Teatro Español de Madrid. — Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Pilar Bardem falleció el 17 de julio. Premio Goya a mejor actriz de reparto en 1995 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2009, fue presidenta de la Asociación de Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), así como de su fundación. Matriarca del clan de actores y cineastas que llevan su apellido (hermana de Juan Antonio Bardem y madre de Carlos, Mónica y Javier Bardem), defendió la justicia, la igualdad, los derechos de las mujeres, la lucha del pueblo saharaui y el no a la guerra".

En 2021 nos dejaron…

Este año se han ido la cantante Concha Márquez Piquer, el actor Quique San Francisco, los cineastas y guionistas Mario Camus y Antonio Giménez-Rico, el crítico cinematográfico Antonio Gasset, el dramaturgo Alfonso Sastre y el intérprete y director teatral Gerardo Malla.

También dijeron adiós los poetas José Manuel Caballero Bonald, Francisco Brines y Joan Margarit, el filósofo Antonio Escohotado, el escritor y periodista Jorge M. Reverte, el filólogo Manuel Seco, la poeta, crítica y traductora Guadalupe Grande, los pintores Manuel Salinas, Luis Feito y Carmen Laffón, el arquitecto Oriol Bohigas, el fotógrafo Carlos Pérez Siquier y el diseñador Alberto Corazón.

Personajes internacionales que dijeron adiós

Icono televisivo y de la canción, pero también de la liberación sexual femenina, Raffaella Carrà defendió el movimiento homosexual y se declaró comunista. Se coló en todas las casas italianas y españolas a través de la RAI y TVE, aunque alcanzó la fama en toda Europa gracias a su espontaneidad, sus canciones (Male, Rumore, Caliente, caliente), sus bailes y sus trajes, objeto de exposición. Cantante, bailarina, coreógrafa, actriz, compositora, presentadora televisiva… Adiós a un mito pop.

Imagen de archivo de la artista Raffaella Carrà. — DANIEL DAL ZENNARO / EFE

Además de la Carrà, fallecieron Charlie Watts, batería de The Rolling Stones; Chick Corea, pianista de jazz; Phil Spector, productor musical; Mary Wilson, cantante de The Supremes; Paddy Moloney, líder del grupo irlandés The Chieftains; y Franco Battiato, músico.

Del mundo de las letras, el cine y la televisión, murieron Anne Rice, escritora y autora de Entrevista con el vampiro; Jean-Claude Carrière, guionista de Luis Buñuel; Joan Didion, escritora y periodista; y los actores Christopher Plummer, Jean-Paul Belmondo, Michael K. Williams (Omar Little en The Wire) y Helen McCrory (Polly Gray en Peaky Blinders).