ERC y PDeCAT advierten a Sánchez: "La no negociación será su tumba política"

Los partidos catalanes han advertido al presidente del Gobierno: si no negocia sobre Catalunya, no podrá seguir gobernando. Con un discurso crítico con la comparecencia de Sánchez, los dirigentes catalanes han mantenido la mano tendida para el diálogo. Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso, ha asegurado al presidente del Gobierno: "La no negociación será su tumba política. Aunque todavía hay tiempo".

De hecho, el republicano no ha cerrado las puertas a negociar los Presupuestos Generales del Estado recriminando al presidente que "comienza a sospechar que no quiere aprobarlos". Los catalanes, como ya avanzó Público, esperan un paso del Gobierno para sentarse a hablar sobre todos los temas, aunque Tardà ha remarcado que en el diálogo tiene que estar la celebración del referéndum sobre Catalunya: "Dialoguemos cómo, cuando y sus características. Pero es necesario un cambio mental con el que se asuma que el referéndum es inevitable".

Con este mensaje, los dirigentes catalanes quieren reconducir el discurso del Gobierno de los últimos días: "Dialoguen, ofrezcan una propuesta, pero que no sea el 155, palos, represión y cárcel. Presente una propuesta para que los catalanes puedan evaluarla y nosotros presentaremos la nuestra", le ha dicho, para incidir a continuación en que "sólo hay legitimidad democrática si hay consenso entre la ciudadanía", sin imposiciones de una parte ni de otra.

El mismo discurso ha mantenido Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, que ha pedido al presidente del Gobierno que "retorne" al espíritu de la moción de censura y que tan sólo así "podrá gobernar". "Si no lo hace, entregará la hegemonía política a la derecha", ha advertido.



El portavoz del PDeCAt, Carles Campuzano, durante su intervención ante el pleno del Congreso tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Zipi

A pesar de la mano tendida, Tardà ha mantenido su discurso crítico con la situación en Catalunya y ha tachado el juicio del 'procés' como el "juicio de la vergüenza", que será "por extensión" un juicio al conjunto de la ciudadanía catalana y supondrá la separación definitiva emocionalmente de buena parte del pueblo de Cataluña. "El régimen democrático monárquico juzgará a la Cataluña republicana" y será "un verdadero desastre nacional", ha vaticinado, convencido de que no se entiende un juicio de esa naturaleza en una sociedad avanzada del "corazón de Europa".

El mismo discurso crítico ha seguido Campuzano que ha avisado que como sigan con el enfrentamiento se "equivocará". "La amenaza del 155 es la representación del fracaso de la política. El Govern de Catalnuya va a seguir gobernando y ejerce sus funciones en Catalnuya, sin complejos. La situación socioeconómica no es el desastre que anuncian. No hay un problema de convivencia, hay un problema de democracia", ha indicado desde la tribuna.