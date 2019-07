Las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox en Murcia, a escasas horas de la votación para investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, no ha acabado en buenos términos para la derecha, a pesar de que el partido que preside Albert Rivera ha cedido y se ha reunido —por primera vez antes de una investidura— con los de Abascal durante toda la mañana de este jueves. La formación de extrema derecha mantiene su rechazo a la que ya es la segunda investidura de López Miras y, tras una reunión de más de tres horas, se ha levantado de la mesa acusando a Ciudadanos de "tomarles el pelo".

Lo ha anunciado Luís Gestoso, portavoz de Vox en la región, tras las declaraciones del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en el Congreso, en las que ha cerrado la posibilidad de un acuerdo a tres bandas. El número dos de Ciudadanos ha asegurado que en la reunión únicamente le han explicado el acuerdo de su formación con los 'populares' y ha responsabilizado a Vox del desenlace final: "Tendrá explicar lo que haga ante sus votantes". PP y Cs solo necesitan que Vox se abstenga para que la investidura salga adelante, pero Gestoso ya ha anunciado que solo votarán "sí o no".



El coordinador del comité negociador de Ciudadanos en Murcia, Miguel Garaulet, ha explicado en declaraciones ante los medios tras el encuentro que su formación se ha sentado con Vox porque estos "se sentían ofendidos, ninguneados e insultados" por ellos. Garaulet ha subrayado que ambos partidos han escuchado las peticiones del otro y que no entiende la negativa de Vox a su acuerdo con el PP porque este ya incluye "amplísimos puntos que están dentro": "Incluye el 85% de sus peticiones, no entendemos su posición en contra".

Después de las elecciones municipales del 26 de mayo, Ciudadanos rechazó la propuesta de Vox de constituir mesas a tres de PP, Cs y Vox para la negociación de los pactos autonómicos y municipales. Ahora los 'naranjas' rebajan sus expectativas y aseguran que no tienen "ningún problema" en reunirse a tres bandas: "Yo he dicho que no iba a haber por supuesto Gobiernos a tres, que es lo que marca los acuerdos de la ejecutiva de Ciudadanos", ha señalado Villegas.

El pasado junio el PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo por el que López Miras sería el presidente y la candidata de Cs, Isabel Franco, la vicepresidenta y consejera de Política Social. Aunque Villegas ha querido dejar claro que su acuerdo solo es con los 'populares', Garaulet no ha cerrado la puerta a establecer un pacto con los socialistas: "Mi partido ha firmado un acuerdo con el PP, por respeto a ese grupo y por lealtad a esta sede nosotros no podemos hablar con otro partido hasta que el acuerdo se haya roto. Y por nuestra parte no lo está".

Fuentes de la dirección de Ciudadanos no descartan, en ultima instancia, que la formación de extrema derecha llegue a un acuerdo con los 'populares' para formar parte de entes de segundo nivel —al igual que se pactó en el Ayuntamiento de Madrid— pero que no formen parte visible del Ejecutivo en la Comunidad.