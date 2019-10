El Govern pide una protesta "radicalmente pacífica"

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha pedido este sábado que la manifestación convocada para esta tarde en la plaza Urquinaona sea "radicalmente cívica, pacífica y democrática" y ha instado a los participantes a que se marchen en caso que se produzcan incidentes, para facilitar la labor policial.



Tras la quinta noche de disturbios en Cataluña, el conseller ha insistido en su total confianza en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, aunque, preguntado por la actuación de la Policía Nacional, se ha limitado a señalar que confía totalmente en los responsables de los dispositivos.



En una rueda de prensa en la conselleria, Buch, que ha mantenido un breve reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a comparecer ante el Parlament una vez el operativo haya terminado para dar explicaciones sobre el mismo.



El conseller ha hecho un llamamiento a que la manifestación de esta tarde convocada por organizaciones de la izquierda independentista se desarrolle pacíficamente.



Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos políticos y candidatos a no hacer electoralismo.



Buch ha vuelto a señalar que los altercados de ayer fueron provocados por "grupos antisistema muy violentos y organizados".



El conseller ha enfatizado que la violencia "no es la herramienta para defender una idea democrática" y ha dicho que "ayer más de medio millón de personas enseñaron la mejor cara de este pueblo", con las Marchas por la libertad, y mostraron su rechazo a la sentencia del procés "de una forma cívica y pacífica".



Sobre las denuncias de agresiones a periodistas y supuesta mala praxis de la policía, Buch no ha cuestionado ni criticado ninguna de las actuaciones policiales de los últimos días y ha señalado que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra "pretende mejorar cada día" y que hace "autocrítica permanente".

Dos personas pierden un ojo y otra, en estado muy grave



Los heridos más graves en las protestas de este viernes son tres personas heridas en un ojo por impactos que podrían haber sido causados por pelotas de goma, dos de las cuales han perdido la visión de un ojo, mientras que la tercera está grave y pendiente de ser operada.

Otra persona está en estado muy grave por traumatismo craneoencefálico, según fuentes de la Conselleria de Salud, que ha informado de que hay diecinueve hospitalizados, once de ellos graves.

Marlaska defiende la "proporcionalidad" de la policía



El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que hay "proporcionalidad" en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha reclamado a Quim Torra y al Govern que condene la violencia. Marlaska se reunió este sábado con el conseller de Interior, Miquel Buch, para abordar los disturbios de esta semana en Catalunya tras la sentencia del 1-O.



En libertad el fotógrafo de 'El País' detenido en Barcelona

Albert García ha sido puesto en libertad esta madrugada tras ser detenido por la Policía Nacional durante los altercados entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El fotógrafo de El País iba acreditado con un brazalete de prensa y portaba un casco de protección cuando fue inmovilizado en el suelo por varios agentes momentos después de fotografiar el arresto de un joven.



El presidente del Gobierno no le coge el teléfono a Torra



Pedro Sánchez no respondido a la llamada de Torra y, a través de un comunicado, le ha dicho que "debe condenar rotundamente la violencia", reconocer el trabajo de las fuerzas seguridad y solidarizarse con los policías heridos. "El Gobierno de España siempre ha estado a favor de dialogar dentro de la ley. Primero ley y luego diálogo", replicó el jefe del Ejecutivo en funciones.

Torra urge a Sánchez a "fijar un día" para dialogar



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a fijar ya la fecha de una reunión para abrir de "manera inmediata el diálogo y la negociación" para buscar una solución política a la situación de Catalunya porque su causa es "imparable". Torra, quien presidió el gabinete de seguimiento de los disturbios en Catalunya después de la quinta jornada de disturbios, ha llamado a la protesta pacífica: "La violencia no es nuestra bandera".



182 heridos y 54 detenidos en Catalunya



Las protestas de este viernes en Catalunya se saldaron con 182 heridos, la mayoría en Barcelona, donde resultaron lesionadas 152 personas, según informa el Sistema Catalán de Emergencias (SEM). Además, los Mossos d'Esquadra detuvieron a 54 personas.

Detenido un fotógrafo de 'El País' tras tirarlo al suelo

Ayer nos acostamos con la noticia de la detención de un fotógrafo de El País durante los disturbios en el centro de Barcelona entre grupos violentos y las fuerzas de seguridad. Albert García fue arrojado al suelo, reducido, esposado y arrestado por agentes de la Policía Nacional.

Atacado un antifascista antes de la protesta en València

La concentración Solidàris contra la Repressió en Catalunya ha reunido en València reunió este viernes a cerca de dos mil personas frente a la antigua Delegación del Gobierno. Antes de la manifestación, un joven que portaba una camiseta antifascista fue atacado por varios sujetos que le propinaron varios golpes.