Mientras la CUP pedía el fin de la manifestación en Barcelona contra la "represión" y contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en Madrid la policía cargaba contra los manifestantes que exigían la amnistía para los presos independentistas. Pedro Sánchez ha hecho caso omiso a Quim Torra, quien le había pedido sentarse a dialogar y terminó respondiéndole que el presidente del Gobierno no le da lecciones sobre cómo combatir la violencia. La concentración en la capital catalana fue pacífica, aunque por la noche algunas barricadas fueron incendiadas.

Incendios en La Rambla, junto a la plaza Catalunya



La confluencia de La Rambla de Barcelona con la plaza Catalunya registraba dos fuegos entrada la madrugada. Algunos manifestantes han arrancado objetos de mobiliario urbano en la zona, mientras furgones de los Mossos se acercaban para dispersarlos mientras disparaban proyectiles de foam.

La policía se retira: júbilo entre los manifestantes

Los furgones policiales comenzaron a salir a las 0.25 horas de la confluencia de la plaza Urquinaona con la Via Laietana, donde se concentra el grueso de personas que llevan seis horas movilizadas. Gritan "hemos ganado", "el pueblo unido jamás será vencido", "sí se puede" e "independencia".

Así, ha desaparecido el cordón policial que separaba la Via Laietana (donde está la Jefatura de Policía) de la plaza Urquinaona. Quedaban Mossos d'Esquadra en el otro extremo de la plaza (en su confluencia con Ronda Sant Pere), pero no ha habido incidentes en ese punto.

Manifestantes pacíficos continúan con la protesta

El grueso de las personas concentradas en el cruce entre plaza Urquinaona y Via Laietana continúa pacífico, pese a que a escasos metros se producen altercados. Aunque parte de los manifestantes se fueron cuando han comenzado los disturbios, centenares de personas han continuado la concentración con proclamas independentistas.

Han exigido la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, como ya había hecho esta tarde la CUP. También han reprochando la actuación de los encapuchados que incendiaron una barricada.

La policía carga contra los manifestantes

La policía ha cargado y disparados pelotas de goma en Barcelona contra un grupo de encapuchados después de que incendiasen una barricada en las inmediaciones de la plaza Urquinaona. Los manifestantes se dispersaron tras la intervención de las fuerzas del orden.

Un fuego en las inmediaciones de la plaza de Urquinaona, en Barcelona. / ENRIC FONTCUBERTA (EFE)

Una hoguera apoyada en el letrero de un restaurante

Un grupo de manifestantes prendió una hoguera en forma de barricada con mobiliario urbano en el cruce de la calle Pau Claris con la plaza Urquinaona, fuera de donde se encuentra el grueso de la concentración de la plaza. La barricada, alimentada con maceteros y toldos, está apoyada en el gran letrero del restaurante Asador de Aranda.

Dos bomberos han ido a mediar con los jóvenes que han amontonado los objetos y han prendido fuego, mientras los Mossos se desplegaban por la cercana calle de Sant Joan. La mayoría de integrantes del grupo va encapuchado.

Los Mossos avisaron por megafonía, ante la concentración pacífica, que cargarían si hacían barricadas y hogueras, lo que tensó la actitud de los manifestantes.

Incendian una barricada en Urquinaona

Un grupo de encapuchados ha incendiado una barricada en las inmediaciones de la plaza Urquinaona. Tras quemar un contenedor, los manifestantes arrancaron una sombrilla y la lanzaron al fuego, mientras los bomberos llamaban a la calma para tratar de apagar las llamas. Los encapuchados también intentaron arrancar un panel de información.

La policía intenta que se retiren los manifestantes

La policía ha empezado a levantar a los concentrados que cortaban la avenida Meridiana de Barcelona haciendo una sentada, mientras muchos otros estaban de pie. Comenzaron a hacerlo pasadas las once de la noche, pero los presentes seguían en la Meridiana, aunque la policía les va apartando hacia las aceras. Las fuerzas del orden, al mismo tiempo, seguían insistiendo en que podían actuar en la concentración de la plaza Urquinaona, alejada de la primera zona.



La Policía Nacional impide el acceso a la Via Laietana de Barcelona. / TONI ALBIR (EFE)

Aumenta la tensión en Barcelona

Tras varias horas de tensión contenida, algunos manifestantes han incendiado una barricada en los alrededores de la plaza Urquinaona, donde la Policía Nacional ha advertido de una posible intervención inminente, ante lo que algunos de los concentrados llaman a la calma.

La Policía Nacional ha emitido varios mensajes por megafonía en la Via Laietana para exigir que cese el lanzamiento de objetos por parte de algunos concentrados, con la advertencia de que, si no es así, podría haber una carga inminente, en una jornada en la que hasta el momento no ha habido incidentes.

Varias personas han levantado e incendiado una barricada en la calle Ausiàs March, lo que ha contribuido a aumentar la tensión en la plaza Urquinaona. Además, algunos de los manifestantes parapetados detrás de la barricada incendiada han arrojado piedras contra la línea policial.

13 heridos y un herido en las cargas policiales en Madrid

Los altercados y las cargas policiales producidas en Madrid después de que un centenar de manifestantes hayan tratado de cortar Gran Vía se han saldado con un detenido y al menos trece heridos, tres de ellos policías. Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se han producido en torno a las 20.30, una hora después de que finalizase una marcha de 4.000 personas que este sábado, como cada año, ha pedido la "amnistía de todos los presos políticos".

VÍDEO | La policía carga contra los manifestantes y estos le lanzan sillas en la plaza de Callao.



Por @Guille8Martinez / @publico_es



DIRECTO 👉 https://t.co/vuh6PKcGHx pic.twitter.com/jOcKNLcxD0 — Público (@publico_es) October 19, 2019

Las cargas se han iniciado en Gran Vía, cuando varios centenares de manifestantes han intentado cortar esta avenida y la Policía Nacional ha cargado contra ellos. Posteriormente, los manifestantes han cogido sillas y mobiliario de una terraza de la madrileña plaza de Callao y los han arrojado contra los agentes, provocando que uno de los policías resultase herido, como puede observarse en los vídeos que acompañan estas líneas, grabados por Guille Martínez.

VÍDEO | La policía carga contra los manifestantes y estos le lanzan sillas en la plaza de Callao.



Por @Guille8Martinez / @publico_es



DIRECTO 👉 https://t.co/vuh6PKcGHx pic.twitter.com/jOcKNLcxD0 — Público (@publico_es) October 19, 2019

Durante los altercados un hombre ha sido detenido en Callao. Después, los momentos de tensión y las cargas se han trasladado a la calle Preciados, mientras que la Policía Nacional ha desalojado la plaza de Callao, con mobilario tirado, y una treintena de furgones policiales ha cortado el tráfico en Gran Vía.

VÍDEO | Enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la plaza de Callao.



Por @Guille8Martinez / @publico_es



DIRECTO 👉 https://t.co/vuh6PKcGHx pic.twitter.com/rQeAe2klap — Público (@publico_es) October 19, 2019

Este enfrentamiento ha provocado al menos trece heridos, que podrían ser más, pues el Samur seguía atendiendo a gente. Tres de los lesionados son agentes de la Policía Nacional, uno de ellos por un corte en una pierna "potencialmente grave", otro por fractura en la clavícula y el tercero por un golpe en la cabeza. Los otros diez heridos no revisten gravedad y solo uno de ellos ha tenido que ser trasladado por una posible fractura en el brazo, según un portavoz de Emergencias Madrid.

Vídeo de las cargas en Madrid

Independentistas llaman a Rufián "botifler"



Un grupo de independentistas ha increpado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a quien han llamado "botifler" (apodo que se daba a los partidarios de Felipe V durante la guerra de sucesión y que ahora se utiliza de forma despectiva con un sentido semejante al de traidor) y le han pedido que se marche a Madrid. Los manifestantes lo recibieron con silbidos en la concentración convocada en Arc de Triomf, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El delirio definitivo. Independentistas abucheando a @gabrielrufian por pedir moderación y criticar a Torra por no condenar la violencia. pic.twitter.com/IcheGh6bh4 — Rodrigo Terrasa (@rterrasa) October 19, 2019

Torra: Sánchez no me da "lecciones" sobre violencia



Quim Torra ha enviado una carta al presidente del Ejecutivo español en la que rechaza que le dé "lecciones" contra la violencia. El president le reprocha no haber contestado su llamada telefónica este sábado. "Usted se niega a hablar con el representante de los catalanes y, aún peor, se niega a establecer ningún tipo de diálogo", ha explicado Torra.

De lliçó, cap ni una. La meva resposta a la nova negativa de Pedro Sánchez a dialogar: pic.twitter.com/ft0uhdWntJ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 19, 2019

Una cadena humana evita el contacto con la policía



Una cadena humana formada por decenas de personas, en su mayoría de mediana edad, impide que los manifestantes puedan acercarse al cordón policial instalado al comienzo de la Via Laietana de Barcelona, donde se encuentra la Jefatura Superior de Policía y donde este viernes se produjeron violentos incidentes.

Parte de los manifestantes permanecen en la plaza Urquinaona, mientras que otra parte se ha desplazado hasta el paseo de Sant Joan y se han concentrado frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sin que se hayan registrando hasta ahora incidentes. Jose Rodríguez (ERC) ha pedido poner fin a la manifestación, pero muchos de los presentes han decidido permanecer en el lugar



Sánchez define la coordinación policial como "ejemplar"



Pedro Sánchez ha calificado de "ejemplar" la coordinación de los cuerpos policiales en los disturbios. La reunión con los mandos policiales en el Centro de Coordinación (CECOR), presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "da buena cuenta" de ello. "Los violentos nunca quebrarán al Estado", ha escrito en Twitter el presidente del Gobierno en funciones.



Los violentos nunca quebrarán al Estado. La coordinación de todos los cuerpos policiales está siendo ejemplar durante estos días en #Cataluña. Da buena cuenta de ello la reunión con los mandos policiales en el CECOR que ha presidido hoy en Barcelona el ministro del @interiorgob. pic.twitter.com/FI060iIfgo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2019

Concentración en Donostia en solidaridad con Catalunya

Miles de personas han participado esta tarde en Donostia en la manifestación convocada por Gure Esku Dago bajo el lema Referéndum no es delito. Libertad. Defendamos nuestro derecho a decidir, a favor del derecho a decidir y en solidaridad con Catalunya.

La plataforma denuncia la "criminalización del derecho de autodeterminación y del principio democrático del derecho a decidir". Entre los presentes, el exlehendakari Carlos Garaikoetxea, la exconsejera Gema Zabaleta, así como otros políticos, alcaldes y dirigentes como Markel Olano, Eneko Goia, Andoni Ortuzar, Joseba Egibar, Bakartxo Tejería, Maddalen Iriarte, Maiorga Ramírez o Lander Martínez.

Hasta Euskadi se trasladó Lluís Llach, quien señaló que Catalunya está ante una situación muy difícil. "El Estado español se ha cargado las libertades democráticas y la Constitución y la sentencia ha dejado sin validez las garantías democráticas básicas", advirtió el cantautor

Protesta en Donostia por el derecho a decidir y en solidaridad con Catalunya. / EP

La CUP desconvoca la protesta contra Buch y la represión

La CUP ha desconvocado la manifestación por el centro de Barcelona contra la "represión" y contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch. Los cupaires, una de las organizaciones convocantes de la manifestación, anunciaron en Twitter que "queda desconvocada la manifestación" y emplazaron a los asistentes a acudir este domingo a un acto en Sabadell de apoyo a los CDR encarcelados.

🔴Queda desconvocada la manifestació.



➡️ Us emplacem demà als actes de suport a sabadell per les @Detingudes23S pic.twitter.com/BvVyZNQm9t — CUP Països Catalans (@cupnacional) October 19, 2019

Los manifestantes estaban concentrados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lanzando cánticos contra los Mossos que blindan el edificio cuando se produjo el anuncio.

283 policías heridos y 660 barricadas incendiadas



En cinco días de protestas en Barcelona, 283 agentes han resultado heridos, 264 vehículos policiales han resultado dañados y 660 barricadas han sido incendiadas, según datos de los Mossos. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifra en 101 los agentes heridos sólo este viernes, algunos "muy graves".

PP y Cs compiten por ver quiénes son los más duros



Catalunya es un territorio en el que Ciudadanos ha capitalizado el voto de la derecha no independentista en favor del PP. Un lugar especialmente complicado para los de Pablo Casado, donde solo consiguieron un escaño el pasado 28 de abril. Lee la crónica de Marta Monforte sobre las medidas de ambos partidos para atraer el voto de la derecha.



Un hombre en la protesta convocada en la plaza de Urquinaona de Barcelona. / MARTA PÉREZ (EFE)

La Junta Electoral cancela el vídeo contra el soberanismo

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado la retirada hasta el día de las elecciones generales del vídeo de la campaña que ha promocionado el Gobierno contra los mensajes independentistas. Titulado España, la casa de todos, en la grabación aparecen varios ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La CUP encabeza la protesta y pide la dimisión de Buch



Varios dirigentes de la CUP se han situado en la cabecera de la manifestación para pedir la dimisión del conseller Miquel Buch. La marcha avanza hacia Ronda de Sant Pere, con una pancarta con el lema Basta ya de represión. Libertad presas políticas. Brimo disolución. Buch dimisión.



Manifestantes en la plaza de Urquinaona de Barcelona. / ENRIC FONTCUBERTA (EFE)

En la cabecera figuran las dirigentes cuperas Eulàlia Reguant e Isabel Vallet, así como el parlamentario autonómico Carles Riera y la exdiputada Mireia Vehí. "Las calles serán siempre nuestras" y "si nos tocan a una, nos tocan a todas", gritan los manifestantes, entre quienes se cuentan representantes del sindicato CGT, de Arrán y de otras organizaciones de la izquierda independentista.

Miles de personas se concentran en la plaza de Urquinaona de Barcelona. / JESÚS DIGES (EFE)

La Policía intenta dispersar a porrazos a los concentrados

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional han intentado dispersar a porrazos a parte de los concentrados que estaban sentados en la plaza Urquinaona.

Policías dispersan a porrazos a los concentrandos en la plaza de Urquinaona de Barcelona. / EFE

La actuación policial, que contó con la intervención de seis furgones, tuvo lugar a las seis de la tarde, hora a la que estaba convocada la movilización. Los concentrados gritan lemas como Somos gente de paz y algunos avanzan hacia el cordón policial que hay en el acceso a la plaza que conecta con la Via Laietana.



Policías dispersan a porrazos a los concentrandos en la plaza de Urquinaona de Barcelona. / EFE

El Govern pide una protesta "radicalmente pacífica"

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha pedido que la manifestación sea "radicalmente cívica, pacífica y democrática" y ha instado a los participantes a que se marchen en caso de incidentes para facilitar la labor policial.

Buch señaló que los altercados de ayer fueron provocados por "grupos antisistema muy violentos y organizados". El conseller enfatizó que la violencia "no es la herramienta para defender una idea democrática" y dijo que "más de medio millón de personas enseñaron la mejor cara de este pueblo", con las Marchas por la libertad, mostrando su rechazo a la sentencia "de una forma cívica y pacífica".

Registros en los accesos a la plaza de Urquinaona

Los Mossos controlan los accesos a la plaza de Urquinaona ante la protesta convocada por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Los agentes de la policía catalana registran bolsas y mochilas de los asistentes, quienes han reaccionado con gritos como "fuera las fuerzas de ocupación".

Los Mossos controlan los accesos a la plaza de Urquinaona, donde está convocada la manifestación en Barcelona. / EFE

Manifestación en Madrid por la amnistía de los presos

Al mismo tiempo que la protesta que se está llevando a cabo en Barcelona, convocada por los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) y otros movimientos independentistas, Madrid acoge una manifestación para reclamar la amnistía de los presos políticos. Puede seguirla en directo ⬇

Dos personas pierden un ojo y otra, en estado muy grave



Los heridos más graves en las protestas de este viernes son tres personas heridas en un ojo por impactos que podrían haber sido causados por pelotas de goma, dos de las cuales han perdido la visión de un ojo, mientras que la tercera está grave y pendiente de ser operada.

Otra persona está en estado muy grave por traumatismo craneoencefálico, según fuentes de la Conselleria de Salud, que ha informado de que hay dieciocho hospitalizados, cinco de ellos graves.

Rectificació

Al final queden 18 ingressats, no 17

Al Sagrat Cor hi ha dos ingressats: 1 greu i 1 menys greu — Salut (@salutcat) October 19, 2019

Marlaska defiende la "proporcionalidad" de la policía



El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que hay "proporcionalidad" en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha reclamado a Quim Torra y al Govern que condene la violencia. Marlaska se reunió este sábado con el conseller de Interior, Miquel Buch, para abordar los disturbios de esta semana en Catalunya tras la sentencia del 1-O.



En libertad el fotógrafo de 'El País' detenido en Barcelona

Albert García ha sido puesto en libertad esta madrugada tras ser detenido por la Policía Nacional durante los altercados entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El fotógrafo de El País iba acreditado con un brazalete de prensa y portaba un casco de protección cuando fue inmovilizado en el suelo por varios agentes momentos después de fotografiar el arresto de un joven.



Agentes de la Policía controlan el acceso a la Via Laietana y la plaza de Urquinaona de Barcelona. / TONI ALBIR (EFE)

El presidente del Gobierno no le coge el teléfono a Torra



Pedro Sánchez no respondido a la llamada de Torra y, a través de un comunicado, le ha dicho que "debe condenar rotundamente la violencia", reconocer el trabajo de las fuerzas seguridad y solidarizarse con los policías heridos. "El Gobierno de España siempre ha estado a favor de dialogar dentro de la ley. Primero ley y luego diálogo", replicó el jefe del Ejecutivo en funciones.

Torra urge a Sánchez a "fijar un día" para dialogar



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a fijar ya la fecha de una reunión para abrir de "manera inmediata el diálogo y la negociación" para buscar una solución política a la situación de Catalunya porque su causa es "imparable". Torra, quien presidió el gabinete de seguimiento de los disturbios en Catalunya después de la quinta jornada de disturbios, ha llamado a la protesta pacífica: "La violencia no es nuestra bandera".



182 heridos y 54 detenidos en Catalunya



Las protestas de este viernes en Catalunya se saldaron con 182 heridos, la mayoría en Barcelona, donde resultaron lesionadas 152 personas, según informa el Sistema Catalán de Emergencias (SEM). Además, los Mossos d'Esquadra detuvieron a 54 personas.

El president de la Generalitat, Quim Torra. / QUIQUE GARCÍA (EFE)

Torra se hace un 155, por Aníbal Malvar

"Pues yo no sé por qué se quejan tanto de Quim Torra, para ser sincero. El president se ha aplicado a sí mismo lo que nuestros viejos periódicos querían, un 155 personal e intransferible. Porque es evidente que Torra lleva el 155 puesto, se ha autoapartado de sus funciones, no ha hecho nada en todos estos días de llamas y conflicto y ha dejado hacer a los demás". Así comienza la columna Torra se hace un 155, de Aníbal Malvar. Puedes seguir leyéndola aquí.

Cinco días de protesta ciudadana y parálisis política



Las calles se mueven, las instituciones, no. El balance que deja la semana de las reacciones a la sentencia del procés está marcado por una fuerte protesta ciudadana y por el endurecimiento de los discursos de la mayoría de los dirigentes políticos, pero no por los movimientos por parte de los principales partidos para trabajar hacia una solución del conflicto. Lee la crónica de Alexis Romero.



Las redes se hacen eco de los excesos policiales

Las jornadas de disturbios en las calles de Barcelona han tenido un gran eco en redes sociales. Han sido cientos de miles las imágenes y vídeos que cuestionan las acciones policiales de los Mossos y la Policía, como las recogidas en Tremending.

Las redes se hacen eco de los excesos policiales en Catalunya. / TREMENDING

Detenido un fotógrafo de 'El País' tras tirarlo al suelo

Ayer nos acostamos con la noticia de la detención de un fotógrafo de El País durante los disturbios en el centro de Barcelona entre grupos violentos y las fuerzas de seguridad. Albert García fue arrojado al suelo, reducido, esposado y arrestado por agentes de la Policía Nacional.

Atacado un antifascista antes de la protesta en València

La concentración Solidàris contra la Repressió en Catalunya ha reunido en València reunió este viernes a cerca de dos mil personas frente a la antigua Delegación del Gobierno. Antes de la manifestación, un joven que portaba una camiseta antifascista fue atacado por varios sujetos que le propinaron varios golpes.