De la fascinación al desastre, diario del volcán sin nombre

Es difícil apartar la vista de un volcán, verlo nacer en directo en una emisión global continua, contemplar el poder inmenso de su fuego o el avance inexorable de los ríos de lava... es fascinante y adictivo.

Pero también es desasosegante, triste, cruel y desesperante. Un mes sin tregua para la isla de La Palma, que afronta un desastre social y económico, con el alivio de que no hay daños personales y de que la solidaridad, como la erupción, tampoco remite.

Este es un diario del primer mes de vida del volcán sin nombre:

Días previos

Lunes 13 de septiembre. Desde el sábado se han contado más de 400 terremotos en Cumbre Vieja, en La Palma. Es el tercer enjambre sísmico de 2021 y el décimo desde 2017. El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán) avisa de que está relacionado con un proceso de intrusión magmática en el interior de la corteza de la isla. El Gobierno de Canarias convoca al comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencias por Riesgo de Volcánico (Pevolca), un acrónimo ya familiar. Se activa el semáforo amarillo, el segundo nivel de alerta en una escala de 4.



14 de septiembre. Los eventos sísmicos contabilizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) suman 3.000, de ellos 700 localizados a profundidades de entre 9 y 12 kilómetros. Los representantes públicos intentan calmar la inquietud que se extiende en la población ante una eventual erupción volcánica.



17 de septiembre. El Pevolca presenta un plan de evacuación de la población en caso de erupción.



18 de septiembre. El Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso, Villa de Mazo y Tazacorte ultiman el plan de evacuación en caso de erupción.



19 de septiembre por la mañana. El Pevolca tiene claro que la actividad sísmica corresponde a una fase preeruptiva y empieza la evacuación preventiva de personas con movilidad reducida en los núcleos de riesgo.

Primera semana

19 de septiembre. Son las 15.13 horas. Erupción volcánica en la Cumbre Vieja, en La Palma, en una zona despoblada en Cabeza de Vaca, municipio de El Paso. Es la octava erupción en La Palma desde que hay registros históricos y la decimoséptima en Canarias. No hay daños personales; 5.000 evacuados, una decena de casas sepultadas y la lava avanza hacia el oeste a 700 metros por hora.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspende un viaje a Nueva York y se traslada a La Palma, donde le recibe el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

20 de septiembre. La lava avanza sobre el pueblo de Todoque y destruye un centenar de casas. Los colegios en el valle de Aridane no abren sus puertas. La lava afecta a carreteras y a infraestructuras de regadío. Pedro Sánchez garantiza que toda España está con La Palma y comprometida con su reconstrucción.



21 de septiembre. Primeros datos de los satélites Copernicus: La lava cubre 103 hectáreas y destruye 200 casas. Las engulle como si fueran de papel, ilustra una vecina del barrio de La Laguna. Un equipo de psicólogos ayudan a la población: ataques de pánico, estados de conmoción, ansiedad, rabia, incertidumbre, insomnio y gente que "no se lo termina de creer".



22 de septiembre. La lava ralentiza su avance destructivo en una fase de relativa estabilidad, pero Todoque sucumbe poco a poco.



23 de septiembre. Los reyes de España, Felipe y Letizia, visitan La Palma y trasladan su solidaridad, en especial a los evacuados. La lava avanza más lenta pero la colada se ensancha hasta los 500 metros.



24 de septiembre. Pedro Sánchez anuncia un plan especial para la reconstrucción de La Palma y ayudas inmediatas para atender las necesidades de alojamiento, comprar enseres básicos y restablecer las comunicaciones, así como un régimen específico de expedientes de regulación de empleo. Se constituye una comisión mixta entre Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Cabildo de La Palma para abordar todas las actuaciones públicas, en una unidad institucional y política que se ha mantenido desde que comenzó la erupción. El volcán se reactiva con más explosividad y cenizas. Se suceden las evacuaciones. La lava cubre 190 hectáreas y se traga 420 edificaciones. Las compañías aéreas suspenden operaciones en La Palma por las cenizas.



25 septiembre. El volcán intensifica su energía. Desde el punto de vista científico es una típica erupción estromboliana de las que se dan en Canarias, si bien en este caso avanza sobre edificios, infraestructuras y cultivos en su recorrido hacia el mar, del que dista la colada 2.100 metros tras haber recorrido 3.100.

Segunda semana

26 de septiembre. La erupción cumple una semana, en un día en el que recupera su agresividad y arrolla uno de los símbolos de la resistencia a la lava: el campanario de la iglesia de Todoque, cuya caída es grabada desde la distancia y se hace viral en las redes sociales.



27 de septiembre. Tras unas horas de calma súbita, el volcán de La Palma vuelve a generar fuertes explosiones y forma una gran colada de lava que desciende desde su cono principal por el camino abierto por las anteriores. Ya supera al Teneguía (1971) en expulsión de magma, 46,3 millones de toneladas, y la lava, que ocupa 237 hectáreas, se queda a 800 metros del mar.



28 de septiembre. El Consejo de Ministros declara a La Palma zona catastrófica y aprueba las primeras ayudas por 10,5 millones de euros, para adquirir viviendas y enseres para los damnificados. La lava entra en zona de plataneras y por la noche alcanza el mar en una zona de acantilados de Tazacorte, Los Guirres.



29 de septiembre. Mientras, la lava comienza a avanzar en el mar, donde formará un delta del que emerge una columna de gases, las aerolíneas recuperan la conexión aérea con La Palma tras cinco días de suspensión. Las casas destruidas son ya 656.



30 de septiembre. "Estoy sobrecogido", dice el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una visita a La Palma, donde la colada se estabiliza y la preocupación se centra en la calidad del aire ante un cambio en el régimen de vientos.



1 de octubre. El mes se estrena con dos nuevos centros emisores del volcán, que ha expulsado ya 80 millones de metros cúbicos de material, el doble que el Teneguía. El delta lávico o fajana ocupa 27,7 hectáreas en el mar, es el territorio más joven de España.



2 de octubre. Catorce días de erupción volcánica y sin señales de remisión. Los vecinos de los tres municipios cercanos, El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, intentan, sin éxito, recuperar la normalidad perdida.

Tercera semana

3 de octubre. Tercera visita de Pedro Sánchez a La Palma, donde 946 edificaciones están destruidas. Compromete ayudas por 200 millones de euros. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anuncia la compra de las primeras 18 viviendas, el envío de dos desaladoras para el riego y un buque cisterna para tratar de salvar cultivos. Se derrumba parte del cono del volcán y aumenta la actividad efusiva.



4 de octubre. El volcán no da tregua. La rotura del cono la víspera favorece la salida de más lava. Las hectáreas afectadas son 413, en un perímetro de 36 kilómetros con una anchura de hasta 1.250 metros. Nadie atisba el final.



5 de octubre. El Consejo de Ministros aprueba el segundo paquete de ayudas, 214 millones de euros, que incluyen un plan de empleo de 63 millones de euros. "Nos tendremos que preparar para echar muchos días, o bastantes días, lo que no podemos saber es exactamente cuántos", dice el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.



6 de octubre. Por primera vez se ponen cifras a la solidaridad de la sociedad civil. Siete millones de euros en donaciones, sin contar la llegada de enseres, ropa o alimentos. Una inyección de alegría para una isla con 6.000 de sus 83.000 habitantes evacuados de sus casas. La estabilidad del volcán y el discurrir de la lava por las coladas ya trilladas infunde algo de esperanza, aunque las aerolíneas suspenden de nuevo sus vuelos.



7 de octubre. Una bifurcación de la colada alcanza El Charcón, zona creada por el volcán San Juan en 1949. La calidad del aire empeora, el aeropuerto sigue inoperativo y la proliferación de seísmos hacia el sur genera inquietud en los vecinos de Fuencaliente y Villa de Mazo, aunque la apertura allí de un nuevo foco eruptivo es altamente improbable, según el Pevolca, porque los terremotos están a profundidades medias y altas. El delta lávico llega ya a 500 metros de la costa. El rey visita Tenerife y manda a La Palma un mensaje de solidaridad. Con él viaja la ministra Reyes Maroto, quien anuncia un plan específico de recuperación turística para La Palma.



8 de octubre. La ceniza del volcán desborda por primera vez La Palma y se extiende hasta Tenerife, donde interrumpe las operaciones en el aeropuerto de Los Rodeos y con ello afecta al trafico aéreo de toda Canarias. La lava sigue avanzando en el océano y la fajana llega casi al límite de la plataforma insular, a partir del cual la mayor profundidad podría generar un derrumbe en su frente.

9 de octubre. Se reanudan los vuelos con La Palma, pero la preocupación vuelve a tierra. Un derrumbe del cono arroja más lava que avanza por el polígono industrial del Callejón de la Gata en Los Llanos de Aridane. La corriente magmática transporta grandes bloques de material, del tamaño de casas de tres pisos.

Cuarta semana

10 de octubre. El volcán, que ha arrasado una superficie de 525 hectáreas y cuya colada ocupa una anchura máxima de 1.520 metros, tiene una mala noche de explosiones, muy dura para los vecinos del valle.



11 de octubre. Los seísmos aumentan. Uno de ellos alcanza 4,3 de magnitud, pero a 39 kilómetros de profundidad. La lava avanza por el polígono industrial, donde quema una fábrica de cemento, lo que obliga a confinar en sus casas a 3.000 vecinos. Todo apunta a que esta bifurcación de la colada por el norte de la primigenia acabará en un nuevo delta en la Playa del Perdido. La Consejería de Educación anuncia que la apertura de los colegios se retrasa, por ahora hasta el 19 de octubre.



12 de octubre. Nuevas evacuaciones ante el avance, lento pero inexorable, del brazo de la colada por el noroeste. 800 personas dejan sus casas en el barrio de La Laguna. En cambio, el camino original del magma al sur de la montaña de Todoque, el que se dirige al delta lávico y al Charcón, parece detenido.



13 de octubre. Pedro Sánchez aterriza en La Palma por cuarta vez y no recibe buenas noticias del Pevolca: el volcán no va a parar ni a corto ni a medio plazo. La portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, detalla que el volcán emite 17.000 toneladas diarias de dióxido de azufre. Para pensar en que se esté apagando tendrían que ser 100 toneladas.



14 de octubre. Las coladas se tragan un campo de fútbol y un supermercado y obligan a nuevas evacuaciones, 400 personas más que dejan el barrio de La Laguna desierto. Bajo tierra, a profundidades de más de diez kilómetros, se mantiene la sismicidad. Se detecta una deformación de cinco centímetros en el terreno próximo al cono. En el plano político, el volcán llega al Parlamento de Canarias, en donde todos los grupos respaldan la gestión del presidente Ángel Víctor Torres y escenifican la unidad política institucional.



15 de octubre. Tras una noche con velocidades de la lava de 250 metros por hora, el avance se ralentiza. Además, el Pevolca cree que los dos dedos de la colada más activa confluyan y se dirijan hacia el mar, sin adentrarse más en el barrio de La Laguna. Estos ramales de la colada están a un kilómetro de la costa y la previsión es que, si llegan al mar, formen una nueva fajana. Hay otro seísmo de 4,5 de magnitud, pero de nuevo a profundidades altas. Los evacuados son ya 7.000, las hectáreas cubiertas 696 y las construcciones destruidas más de 1500.



16 de octubre. Se registra el terremoto de mayor magnitud (4,6) e intensidad (IV-V, sobre XII) de cuantos ha soportado la isla desde hace más de un mes, aunque sin daños. Y todo, cuando la atención está puesta en la nueva boca eruptiva que se ha abierto al sureste del cono principal, que expulsa cenizas y gases, pero no lava.

Quinta semana

17 de octubre. El frente de la colada más activa rebasa la montaña de La Laguna por el sur y camina a 15 metros por hora hacia el mar, con temperaturas de 1.270 grados. Le faltan 200 metros para llegar a los acantilados. Al caer la tarde, la actividad en el cono principal se intensifica y grandes coladas de lava se precipitan hacia el norte.