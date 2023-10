Dónde es fiesta el 12 de octubre: las comunidades autónomas donde es festivo

Como cada año, el 12 de octubre queda marcado en el calendario de los españoles, no sólo por la celebración del Día de la Hispanidad o también denominada Fiesta Nacional de España, sino también por ser uno de los festivos más esperados por muchos después del verano para descansar o hacer puente (los que pueden).

El calendario laboral que es aprobado cada año por el Gobierno nos deja más de diez días de fiesta a lo largo de los 12 meses, algunos comunes a todas las comunidades autónomas y otros, específicos por zonas. Este año, se celebran un total de nueve festivos comunes en España. Entre ellos, el quinto concretamente, es el 12 de octubre.

¿Dónde es fiesta el 12 de octubre?

El 12 de octubre es una de las fechas más relevantes del país, pues como señala el Ministerio de Defensa, se conmemora el comienzo de "un periodo de proyección lingüística y cultural en América". Si bien es cierto que se trata de una festividad rodeada de polémica por el debate que despierta entre aquellos que la disfrutan y reconocen su historia, y aquellos que no se muestran muy de acuerdo con su celebración.

No obstante, al ser una fecha de fiesta nacional, se reconoce como festivo en todo el territorio español, sin importar el pueblo, ciudad, provincia o comunidad autónoma donde se viva. De esta manera lo especifica el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde también señala que las comunidades autónomas no pueden sustituir esta fiesta por otro día, como sí se puede hacer con otros festivos.

¿Habrá puente por el Día de la Hispanidad?

Esta es la pregunta del siglo para muchos. El 12 de octubre cae en jueves este 2023, por lo que no se produciría puente, al estar marcado el viernes 13 de octubre como día laborable en el calendario. Solamente podrán gozar de un puente aquellas personas que hayan podido acordar tener vacaciones o día libre en esa fecha, contando así con cuatro días de descanso desde el jueves 12 al domingo 15.

Sin embargo, aunque los adultos no puedan librarse de trabajar este día, en el caso de los centros educativos de algunas zonas del país, como Madrid, esta fecha queda estipulada como no lectiva. Por tanto, para el alivio de estos estudiantes, sí podrán disfrutar del puente y no tendrán que acudir a las aulas. Así lo indica el calendario escolar publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que establece el 13 de octubre como "día de libre disposición".

¿Qué se celebra exactamente el 12 de octubre?

Como se ha mencionado anteriormente, la razón de celebración de esta fecha en toda España se debe a la celebración de la Fiesta Nacional de España o Día de Hispanidad, fecha conmemora el descubrimiento de América tras la expedición dirigida por Cristóbal Colón en el año 1492. Así, este día quedó fijado para su celebración allá en 1892, cuando se cumplía 400 años de la fecha histórica.

Cabe destacar, que el 12 de octubre es también relevante por su coincidencia con la festividad de la patrona de Zaragoza, la Virgen del Pilar. Con este motivo, del 7 al 15 de octubre la capital aragonesa acoge una serie de festejos, las Fiestas del Pilar, y da lugar al conocido como el puente del Pilar.