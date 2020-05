Llevamos ya 66 días de cuarentena, casi nada. Menudo 2020... Todos los planes a la basura.

Poco a poco (muy poco a poco) vamos recuperando algo de la vida que teníamos. Mientras, lo siento pero nosotros seguimos viendo cosas raras cada día.

Pero nos agarramos al espíritu de los tuiteros, siempre conciliador, siempre optimista...

Además hemos tenido que volver a ver a Casado y a Abascal en el Congreso de los Diputados. Qué tono, qué acusaciones... Cada vez se les ve más enfadados...

No te importa que la pandemia sea mundial. No te importa quién gestiona la sanidad. Llamas dictadura a un Congreso votando. Haces escraches en los que no pides nada en concreto, sólo que se vayan. Tengo una tesis muy loca: No será que simplemente odias que no gobiernen los tuyos?

— gerardo tecé (@gerardotc) May 20, 2020