¡Viernes ya!

Un fin se semana es un fin de semana, aunque todos nuestros planes vitales se hayan ido al traste

— The Raven (@the_raven77) May 21, 2020

Ya era hora, menuda semanita llevamos, teniendo que aguantar cada cosa...

Bueno, menuda semana y menudos meses...

Nos estamos volviendo locos

Los fachas siguen manifestándose por toda España. Lo que empezó en uno de los barrios más ricos de este país ya se ha extendido a puntos donde viven otras personas que se creen que tienen los mismos intereses que los ricos de verdad...

— ácido in da jaus (@acidoenlared) May 18, 2020

Así que hemos visto imágenes bastante descorazonadas...

Gente manifestándose con total libertad gritando: "¡Libertad".

También hablan de "dictadura", los tíos

Por supuesto han movido algunos bulos por ahí, que siempre vienen bien

En Málaga hemos visto decenas de personas con banderitas formando tumultos en medio de la peor pandemia mundial en décadas. Parece muy inteligente, sí

Gente muy avispada, se ve

En esas manifestaciones se puede ver incluso a gente mayor, población de riesgo para esta enfermedad...

Porque, recordémoslo: nada ha cambiado. Sólo que hemos estado en cuarentena. Parece que se nos olvida que no hay cura ni vacuna aún. De ningún tipo...

Lo bueno es que los taxistas están teniendo por fin trabajo...

Y mientas, en Madrid por fin vamos a pasar de fase. El Gobierno ha dejado de tener manía a Ayuso...

Todo bien. Por cierto, ¿sabéis dónde se puede comprar un búnker? Es para un amigo, jeje.

Mi más sentida enhorabuena a los castellano leoneses, valencianos y catalanes por tener unos presidentes de comunidad autónoma que no pidieron o han pedido los cambios de fase en base a un criterio médico y no por echar un pulso al gobierno central. Parece que les importáis.

Recordad quién está al frente de todo

Algunas comunidades pasan a la fase 2

De verdad, yo no sé si estamos preparados. ¿La gente se sabe bien las cosas o se piensa que ya es todo libre albedrío?

En otro orden de cosas, esta semana se anunció un acuerdo para derogar la reforma laboral que el Partido Popular aprobó en 2012

El PSOE firmó un acuerdo con Unidas Podemos y Bildu... que a las 4 horas 'matizó'... ¡Ostia Pedro!

Partido Socialista Obrero Español, mareando la perdiz con la derogación de la reforma laboral desde 2012

A la CEOE le ha parecido mal. Vaya hombreeeeee....

Lamentan que se haya decidido sin consenso derogar la ley que el PP aprobó con el consenso de sus huevos toreros

A Fátima Báñez, que fue la ministra que lo puso en marcha y que ahora tiene un puestito en la CEOE tampoco le parece bien. ¡Cachis!

A los grandes medios de comunicación, que son propiedad de grandes empresas, tampoco les parece bueno... Hay que ver...

Yo no sé si el problema económico de este país es poder despedir por dos duros a la gente o hay otros problemas de base, pero en fin...

Aunque para semana mala, la de Fernando Simón. Menudas preguntas le hacen al pobre todos los días. Le preguntan por cosas que ha dicho Donald Trump, por la rentabilidad de no se qué... Qué paciencia tiene este señor, por favor...

Doctor Simón, is this the real life? Is this just fantasy?

— The Raven (@the_raven77) May 21, 2020