Así te hemos contado el último día de campaña antes de las elecciones del 28M

Feijóo reivindica el discurso de Ayuso porque el PP "no es una secta, es un equipo"

Apenas unos minutos después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un "intento de pucherazo" en las elecciones, el líder del PP ha demandado el voto por ella y ha tratado de minimizar sus diferencias discursivas: "¿Cómo dice esto Ayuso? Es una pregunta tradicional que me hacen por las mañanas", ha evocado Feijóo. "Al principio me sorprendía, ahora me lo paso bien. Cuando no me lo preguntan, pienso que Ayuso no está en forma", se ha mostrado irónico el líder del PP, que reivindica que "en el PP se opina, se habla libremente". "Porque no somos una secta, somos un equipo", ha remachado.