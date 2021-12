El año en el que despertó un volcán: diez noticias de sociedad que marcaron 2021

Centenares de personas fallecidas intentando llegar a Europa, el primer incendio de sexta generación en España o el aumento de las agresiones al colectivo LGTBI+ son algunos de los grandes temas que han marcado este 2021. Algunos tan trágicos como el asesinato de Samuel, que conmocionó a todo un país. Pero hay muchos más.

Público ha publicado información contrastada y de calidad sobre todos estos temas, guiándose siempre por sus banderas editoriales y bajo la premisa de ejercer un periodismo comprometido con los más vulnerables. Ahora, cerca del final del año, hacemos un repaso de este trabajo.

El aumento de agresiones al colectivo LGTBI

Durante este año se ha visto una escalada de agresiones a personas pertenecientes al colectivo LGTBI, aunque esta violencia es aun mayor de lo que muestran los datos porque el 93% de los casos nunca llega a denunciarse.

Una de las noticias más trágicas llegó el 3 de julio, cuando Samuel Luiz fue asesinado en una brutal paliza y al grito de "maricón".

Este aumento de las agresiones se produce en plena escalada del discurso de odio que los partidos de la ultraderecha vierten sobre el colectivo. Hemos vivido muchos ejemplos de esto como el intento de imponer el veto parental para evitar que se hable de educación sexual o las recientes amenazas del PP y Vox de derogar las leyes LGTBI en Madrid.



Vista de las flores y los mensajes dejados en el lugar en el que fue asesinado Samuel Luiz. — EFE

No ocurre solo en España porque la situación también es grave a nivel internacional, como en Polonia, donde se sigue poniendo trabas al colectivo y engrandeciendo las zonas "libres LGTBI".

Sin embargo, no todas las noticias han sido igual de terribles. En algunos países se siguen dando avances con la despenalización de la homosexualidad o la aprobación de matrimonios igualitarios. En España, además, este año se ha aprobado la llamada ley trans, que reconoce la autodeterminación de género.

Desde a Afganistán a la ruta canaria

Otro colectivo que ha sufrido duramente este año ha sido el de los migrantes. Miles de personas continúan poniendo en riesgo su vida para salir de su país e intentar llegar a un lugar mejor. En este 2021 la ruta canaria ha sido una de las vías por las que más personas han viajado a bordo de embarcaciones precarias y por las que más migrantes han fallecido, con una media de siete muertes al día durante el verano.

También en época estival se registró la gran ola de ciudadanos marroquíes que llegaron nadando a Ceuta y que fueron devueltos en "caliente". Público estuvo allí para cubrir la crisis y hablar de primera mano con diferentes testimonios y protagonistas. "La Policía me pegó con un palo, me sacó de allí y me fui corriendo. Vuelvo a Marruecos porque no tengo nada. Pero allí no hay trabajo, no hay estudios, no hay hospitales. Quiero estar en España sí o sí", contó entonces Mohsin, un chaval de 18 años. Era la tercera vez que intentaba llegar a Ceuta.

Una trabajadora de la Cruz Roja y un migrante que ha logrado cruzar uno de los espigones fronterizos de Ceuta. — Reduan / EFE

Si se habla de migración, se debe de mencionar también la crisis de refugiados de Afganistán, que durante el mes de agosto fueron sacados del país tras la llegada al poder de los talibanes y la retirada del país de Estados Unidos tras 20 años de guerra.

La misma importancia tiene la reciente tragedia que se está viviendo en las fronteras de Polonia, que se ha blindado ante la llegada de miles de personas procedentes de Bielorrusia. La línea que separa ambos países se encuentra ocupada por personas que buscan asilo, en unas condiciones pésimas y que ponen en riesgo su vida.

Las dos caras de la sanidad pública

Sin lugar a dudas, el mayor logro del año a nivel social ha sido el proceso de vacunación de todo un país en tiempo récord. Con más de un 80% de la población diana inmunizada, España está a la cabeza de Europa en vacunación. La primera dosis la recibió Araceli, una mujer de 96 años que vivía en una residencia que conmocionó al país. De forma escalonada se siguió pinchando a la población —priorizando siempre a los más vulnerables— y ya a finales de año ha llegado el turno de los menores que tienen entre 5 y 11 años y el de las terceras dosis.

La incertidumbre inicial que había sobre las vacunas en parte de la población se ha acabado disipando porque los datos han demostrado que la ciencia y estas dosis contra la covid-19 han salvado muchas vidas: llegan a reducir el riesgo de ingresar hasta 18 veces y el riesgo de morir hasta 25 veces en las personas mayores.



En esta foto de archivo tomada el 8 de diciembre de 2020, una enfermera prepara una dosis de la vacuna Pfizer para una enfermera del Hospital Louisa Jordan en Glasgow. — Jeff J Mitchell / AFP

Sin embargo, en cuestión de salud no ha sido todo tan bueno. A medida que se iban descolapsando los hospitales gracias a las vacunas, los centros de salud se saturaban aún más. El abandono de la Atención Primaria, que vivió un grave colapso durante la pandemia, no se ha corregido en la mayoría de las comunidades autónomas y los médicos de familia están saturados con agendas infinitas. La situación es especialmente dura en la Comunidad de Madrid, donde los pediatras huyen por las pésimas condiciones y hay centros en los que faltan al menos una cuarta parte de la plantilla. Lo peor es que quien paga todo esto son los ciudadanos, que se encuentran desamparados sin médicos y con patologías que están siendo desatendidas.

La llegada de la necesaria Ley de Eutanasia

La muerte del gallego Ramón Sampedro hace 24 años, quién fue el primer hombre en reclamar la eutanasia en España, o el caso de Ángel Hernández en 2019, quien ayudó a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple, son solo dos ejemplos de la necesidad que existía de regular la eutanasia.

La Ley de la Eutanasia se aprobó el 18 de marzo, lo que convierte a España en el sexto país en aprobar esta medida. Sin embargo, la aplicación de la norma en las comunidades gobernadas por el PP —como Madrid o Andalucía— va con retraso. Los recursos presentados por "vulnerar el derecho a la vida" y la lenta creación de los Consejos de Garantía son algunas de las trabas que frenan la puesta en marcha de la ley.

El crecimiento del negacionismo de la violencia de género

El feminismo ha continuado con su lucha para garantizar los derechos de las mujeres. Sin embargo, los avances son lentos e incluso pueden llegar a desaparecer. La realidad ha demostrado que las trabas al movimiento por parte del partido de extrema derecha Vox, que genera y legitima el odio contra el feminismo, acaban a su vez influyendo directamente en la sociedad.

Uno de los indicadores más preocupantes es el incremento del negacionismo de la violencia de género entre los jóvenes —uno de cada cinco cree que es un invento ideológico—. Y, mientras el negacionismo crece, las víctimas no dejan de aumentar. La violencia machista ha vuelto a niveles anteriores a la pandemia durante el segundo trimestre de este año.

Pese a esto, a nivel legislativo en España se ha dado un importante avance y es que se ha aprobado una reforma de la ley del aborto para que se garantice este derecho sin las trabas existentes. Un paso que contrasta con las situaciones en otros países, como Polonia o Irán, donde se sigue castigando duramente.

Cambios en las leyes de Educación

Siguiendo con más cambios legislativos, pasamos a la educación que, como otros ámbitos de la vida, ha cambiado mucho desde la llegada del coronavirus. No solo se ha modificado la forma de enseñar: en remoto, con mascarilla y distancia de seguridad; sino también los contenidos y el propio sistema, con la llegada de la LOMLOE y la LOSU.

Una profesora junto con alumnos de Educación Primaria en una de las aulas del colegio Les Arts, de reciente construcción, a 8 de septiembre de 2021. — Jorge Gil / Europa Press

La ley del Ministerio de Educación y Formación Profesional es la que más cambios ha traído y, a su vez, la que ha sido más polémica. Fue aprobada en diciembre de 2020, pero no ha entrado en vigor hasta este año. Algunas de las modificaciones son poder pasar de curso con una asignatura suspensa, acabar con la segregación escolar o el fin del español como lengua vehicular. La derecha ha reaccionado a los cambios con protestas porque aseguran que es un "ataque a la educación concertada y la educación especial", pese a que este discurso ha sido desmentido en numerosas ocasiones.

También se ha reformado la ley de universidades, que pretende reforzar la figura del estudiantado, reducir los contratos temporales de los profesores o aumentar en investigación en los centros.

El primer incendio de sexta generación en España

La emergencia climática no ha dejado de causar grandes estragos. Los incendios son uno de los grandes problemas que este año han azotado en todo el mundo. Desde Canadá y sus 50º, hasta Atenas con el fuego a las puertas de la ciudad. También en España se ha vivido uno de los peores fuegos de la historia en Sierra Bermeja, siendo el primer incendio de sexta generación en el país.

Helicóptero contra incendio intentando apagar el fuego de la Sierra Bermeja, visto desde el cerro de la Silla de los Huesos, a 13 de septiembre 2021 en Casares (Málaga) Andalucía. — Álex Zea / Europa Press

El Mar Menor y la muerte de miles de animales marinos

Continuando con las consecuencias de la emergencia climática, uno de los casos más graves ha sido el desastre medioambiental del Mar Menor, en el que la agricultura contaminó las aguas y provocó la muerte de miles de animales marinos.

Las dramáticas imágenes del Mar Menor fueron provocadas por el vertido continuado de nutrientes agrícolas.

Y por si fuera poco, este año la comunidad internacional ha vuelto a fracasar en su intento por encauzar la situación a través de una COP-26 fallida. La Cumbre del Clima solo consiguió llegar a acuerdos nimios que no cumplen las expectativas de los países más desfavorecidos.



La erupción de Cumbre Vieja en La Palma

Otro suceso inolvidable de 2021 es la tragedia que aun se vive en La Palma. El 19 de septiembre, tras un mes en el que la isla registró miles de temblores, surgió un nuevo volcán en la isla. Tras 85 días de actividad, las autoridades dieron por finalizado el proceso eruptivo el día de Navidad. Este volcán ha engullido municipios enteros como Tazacorte y destrozado miles de edificaciones y decenas de kilómetros de carreteras.

Personal de la UME observa la colada de lava el pasado miércoles del volcán Cumbre Vieja en La Palma. — Luismi Ortiz / EFE / UME

El camino del magma hacia el mar ha creado varias fajanas, ampliando así la isla casi 50 hectáreas. Ahora todos los esfuerzos se centran en seguir monitoreando los gases tóxicos, en la reconstrucción y en el realojo de las 7.000 personas evacuadas de sus casas.

Público estuvo en La Palma los primeros días de erupción para cubrir el histórico fenómeno y relatar la terrible destrucción económica y social provocada por la lava. La parte menos mala fue ver cómo los ciudadanos volvieron a unirse para intentar ayudarse unos a otros.



Filomena, el temporal de nieve que paralizó media España

Por último, en enero de 2021 llegó la mayor nevada desde 1991, que dejó a medio país paralizado con vías cortadas y 20.000 kilómetros afectados, pasajeros en la carretera atascados hasta 15 horas, colegios cerrados y cuatro víctimas mortales en accidentes relacionados con la nevada. También se cancelaron vuelos en Barajas, trenes y transporte público en muchos puntos de España.

El centro de Madrid durante la nevada. — REUTERS

Todo esto sucedió en plena tercera ola de la pandemia, cuando las Urgencias de los hospitales estaban sobrecargadas por la covid--19 y se llenaron aún más por las caídas. El acceso a hospitales fue un gran problema, que se mitigó en parte gracias a los ciudadanos voluntarios que pusieron sus 4x4 para médicos y enfermos.

Después de la nevada, llegó la reparación de daños. El Gobierno declaró los territorios afectados por la nieve como "zonas catastróficas" y se calcularon pérdidas de cientos de millones de euros. Entre todos los territorios, Madrid fue el más afectado con pérdidas de 279 millones de euros y una recuperación que no es la que se esperaba, como el caso de los 700.000 árboles dañados de los cuales la Comunidad solo prometió replantar 100.000 ejemplares.